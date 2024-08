Alsjeblieft, een voorproefje van de muziek van ‘Stranger Things’ seizoen 2

Stranger Things, de roodgloeiende, immens spannende Netflix-serie die vol zit met Spielberg-achtige taferelen, keert op 27 oktober terug. We gaan waarschijnlijk weer gillen en huilen, maar het wordt vooral heel, heel, heel plezierig om naar te kijken. Het wachten op nieuwe afleveringen duurt lang, maar gelukkig hebben we zojuist een voorproefje gekregen van de soundtrack van het tweede seizoen.

Walkin’ In Hawkins lijkt erg op wat we in het eerste seizoen hoorden en dat is precies waar we op hoopten. De op jaren tachtig geïnspireerde synthesizermuziek is wat de serie zo speciaal maakt en wat de nieuwe afleveringen waarschijnlijk net zo memorabel gaat maken. Luister er hieronder naar en sla alvast wat snoepgoed in voor Halloween.