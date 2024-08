Alsjeblieft: een zeer gemoedelijke videoclip van de Groningse band Price

Price (ooit bekend Creepy Karpis) is het project van Marnix Visscher, die je ook wel kent van Korfbal. Net als die band maakt Price er een gewoonte van om liedjes te schrijven die zeer gemoedelijk en aan de rammelige kant zijn. Daar past een video als die voor Settle perfect bij. Er ligt iemand te lezen in een hangmat, diezelfde persoon maait tevreden het gras, het zonnetje schijnt heerlijk, er wordt een biertje geopend (hopelijk met mate), gewandeld met een veter los (moet je mee uitkijken), een sigaretje gerookt (kijk nou uit!), een aanloop genomen om een oplawaai te geven met een stevige houten balk (???), en door een donkere tunnel gelopen. Nét voordat alles in één klap grimmig dreigt te worden spoelt de band terug en is er gelukkig niets aan de hand. Bekijk de video voor Settle, gemaakt door HACHE en Marnix zelf, hierboven.