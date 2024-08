Deze negen alternatieve (web)radio’s veranderden het Belgische muzieklandschap

Wie de typische radiostations liever links laat liggen en te lui is om constant zelf naar nieuwe muziek te diggen, kan tegenwoordig terecht bij een heleboel kwalitatieve en onafhankelijke (web)radio’s die werken zonder reclames of commerciële druk. Godzijdank.

Dit soort online zenders is een internationaal fenomeen: namen als NTS Radio, RinseFM, LYL of Red Light Radio zijn ondertussen wereldwijd een referentie geworden. Ondanks het einde van Stroom uit Gent (dat inmiddels wel een label is geworden), is er ook in België geen gebrek aan fascinerende webradio’s.

Als je nog steeds geen idee hebt wat ons landje ons op dat vlak te bieden heeft, of gewoon wat nieuwe namen wil ontdekken: deze negen webradio’s (waarvan er vier ook nog steeds via de FM-radiogolven te vinden zijn) zijn je muzikale aandacht absoluut waard.

Kiosk werd opgericht in het najaar van 2017, en sindsdien heeft deze webradio Brussel zonder meer veranderd. Hun sets worden opgenomen in een kleine kiosk in het Koninklijke Park, die ze intussen tot een studio hebben omgetoverd. Je kan elke dag van 13u tot 22u luisteren naar Kiosk, en als je graag wat video bij je audio wil, kan je hun dj-sets ook via de livestream volgen op hun Facebookpagina.

De muziek die op Kiosk gespeeld wordt, is heel eclectisch, wat geen toeval is als je weet wat voor interessante namen hier komen draaien. Daarbij hebben ze even veel aandacht voor Belgische selectors uit verschillende genres als voor internationale gasten. Met als resultaat dat professionele DJ’s en eenvoudige diggers vaak amicaal de draaitafels met elkaar delen. Een belangrijk detail: naast hun webradio runt Kiosk ook een bar vanuit diezelfde plek in het park, waar je met een pintje in de hand live kan genieten van hun shows, en zo naast nieuwe artiesten misschien ook andere muziekliefhebbers kan leren kennen.

The Word Radio werd op min of meer hetzelfde moment als KIOSK gelanceerd, en doet zijn uitzendingen vanuit een voormalige boerderij in Brussel, waar ook de redactie van het gelijknamige tijdschrift was gevestigd. Met 24/7 shows, een goeie studio en meer dan honderd residents, wil The Word vooral lokale artiesten van alle genres in de kijker zetten, van ambient tot dub. Met de vernieuwing van hun permanente shows, hun evenementen en hun stream met visuele effecten zijn ze een van de meest geavanceerde alternatieve radiozenders. En als je je headphones ook eens opzij wil liggen, maar op cultureel vlak niet weet wat doen, helpt de culturele agenda van het team je verder met een aar wekelijkse selectie aan boeiende events van over heel ons land.

Drrrip zag het daglicht in een voormalig klooster dichtbij de Zoo van Antwerpen, en onlangs verhuisden ze naar de kelders van het JJ House in het centrum van de stad. Deze webradio heeft een heleboel lokale residents en richt zich vooral op housemuziek. Ze zijn ook aanwezig op feestjes en andere events, zoals Horst Festival. In afwachting van hun nieuwe website kan je alvast hun archieven beluisteren via hun Facebook-pagina.

Sinds haar oprichting in 1980 aan de Université Libre de Bruxelles heeft Radio Campus een vaste plek veroverd in het Brusselse radiolandschap. Met haar vijftigtal programma’s schijnt deze zender een licht op de culturele diversiteit die onze hoofdstad te bieden heeft. Er is voor ieder wat wils, en daarvoor overstijgt Radio Campus maar al te graag de taalgrenzen. Met speciale en tweetalige programma’s richt Radio Campus zich bijvoorbeeld ook tot Latijns-Amerikaanse, Iraanse of Afrikaanse gemeenschappen. Luisteraars van 92.1 FM kunnen bovendien ook genieten van de onberispelijke originaliteit van de muzikale selectie, die vaak intrigerend maar nooit lomp is.

Vanuit een mediatheek en voormalige concertzaal in Molenbeek zendt NGHE op onregelmatige basis uit, afhankelijk van de aanwezigheid van hun vrijwilligers. Als je in de buurt bent, mag je altijd langskomen, of dat nu is om de shows mee te maken, te eten of deel te nemen aan een van de activiteiten. Het kleine zusje van NGHE, Radio Ismaa, wordt georganiseerd en beheerd door de mensen van de buurt en is elke eerste en derde zondag van de maand te beluisteren op NGHE. Daarnaast organiseren ze ook concerten. In hun studio staat trouwens een heuse bibliotheek aan indie-edities, tapes en zines van allerlei genres.

Radio Scorpio uit Leuven is de oudste reclamevrije radiozender van België (º1979), die te horen is via 106 FM. Ze werken met een netwerk van zo’n 140 lokale vrijwilligers en studenten die een kleine bijdrage betalen en radio maken rond uiteenlopende thema’s. Naast hun gespecialiseerde muziekprogramma’s is er ook plaats voor nieuws en cultuur.

Zoals de naam al doet vermoeden, is WAV (wat staat voor We Are Various) een muziekzender met een gevarieerde smaak. Hun studio bevindt zich in Pixel, het bar-restaurant van het FOMU (Fotomuseum) in Antwerpen, waar bezoekers de shows overdag ook kunnen bijwonen. Naast de muzikale programmering heeft WAV ook aandacht voor andere kunstvormen, en nodigt daarvoor regelmatig interessante gasten uit. De zonder is ook aanwezig op festivals en evenementen met hun eigen line-up. Nog een pluspunt: het WAV-team heeft in het café een kleine shop opgezet met een selectie vinyls, boeken, T-shirts en andere goodies, die ook via hun website verkrijgbaar zijn.

“Niet-commercieel wil niet enkel zeggen ‘zonder reclame’ maar ook zonder de plaatjes die u op alle andere zenders toch ook al hoort tot u er gek van wordt.“

Radio Centraal uit Antwerpen – ja, nog eentje – werd opgericht in 1980 en is net als Scorpio in Leuven onafhankelijk en niet-commercieel. “Dat laatste wil niet enkel zeggen ‘zonder reclame’ maar ook zonder de plaatjes die u op alle andere zenders toch ook al hoort tot u er gek van wordt“, verduidelijken ze op hun website. Je kunt hun programma’s beluisteren via 106.7 FM, maar ook op het internet. Radio Centraal haalt geld op via vrije bijdragen, en noemt zichzelf een project, geen onderneming.

Urgent.fm is in Gent dé zender voor zowel muzikale als lokale culturele programma’s. Ze zetten de Gentse muziekscene maar al te graag in de spotlights. Urgent.fm werd opgericht aan de Universiteit van Gent en is ondertussen uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor muzikanten, DJ’s, journalisten en studenten. Je kan Urgent.fm beluisteren via 105.3 FM en ze zijn ook aanwezig op veel lokale evenementen. Ook de moeite: Tumult.fm, dat een breed overzicht geeft van alles wat er op vlak van kunst en cultuur gaande is in de stad.

