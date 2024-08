Alysson Felix en Lewis Hamilton zijn twee snelheidsduivels. Felix is in de atletiek een van de snelste vrouwen ter wereld, terwijl Hamilton in de Formule 1 de titels aaneenrijgt. Hun sporten verschillen enorm van elkaar, maar draaien om hetzelfde: snelheid. We lieten ze met elkaar in gesprek gaan, om erachter te komen hoeveel ze op elkaar lijken.