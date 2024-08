Ambitieuze Amerikanen en hun weg naar de top in de nieuwe VICELAND-serie ‘Hollywood Love Story’

Paris Hilton woont haar hele leven al in Los Angeles en heeft al veel mensen met een droom zien komen, en velen weer zien afdruipen. In deze serie volgt ze jonge mensen die ieder hun eigen talent hebben. Dj’s, modellen, fotografen en designers die allemaal naar Hollywood zijn gekomen om hun eigen, persoonlijke droom na te jagen.



In de eerste aflevering maken we kennis met Riiottt, die zichzelf heeft vernoemd naar een album van Paramore. Met een koffer vol kleren, een paar pruiken en tachtig dollar in haar zak verhuisde ze van New York naar LA. Ze noemt zichzelf de nieuwe Michael Jackson en is vastberaden hier een zangcarrière op te bouwen. Riiottt is constant op zoek naar aandacht; ze organiseert haar eigen concerten, zit de hele dag op Instagram en heeft daar al meer dan 20 duizend volgers.

Paris Hilton voorziet de verhalen van Riiott en de andere ambitieuze sterren-in-spé van commentaar en advies. Volgens Paris zelf is er niemand geschikter voor deze rol: “Ik denk dat ik letterlijk de eerste van deze generatie was die bekend werd omdat-ie zichzelf was en deed wat ik deed: naar feestjes gaan. Misschien is dat waarom ik het zo leuk vind om te zien hoe een nieuwe generatie zich gedraagt voor het oog van de wereld.”

Bekijk hier de trailer van Hollywood Love Story, de eerste aflevering is op 14 november om 20.30 uur op VICELAND te zien.

