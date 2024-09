Het Amerikaanse leger heeft het wiel opnieuw uitgevonden en het is driehoekig

Velgen van 50 centimeter zijn cool, maar velgen die van gedaante veranderen om zich aan te passen aan elk mogelijk stukje landschap zijn next level. Deze transformerwielen zijn de nieuwste innovatie van het militaire onderzoeksinstituut DARPA van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Bij DARPA worden allerlei wilde toekomstonderzoeken gedaan. Onderzoek naar enge robots, genetisch gemanipuleerde dolfijnen en, ooit: het internet. Het Ground X-vehicle-programma is een project waar academici samenwerken met bedrijven aan een heel specifiek doel. En in dit geval is dat het verbeteren van de mobiliteit en de overlevingskansen van grondvoertuigen.

In een demonstratie laten de onderzoekers van het Carnegie Mellon University National Robotics Engineering Center zien hoe ronde wielen gemakkelijk omvormen tot een driehoekige band die elk terrein aankan. Een team van autobedrijf Pratt & Miller (van de Corvette-raceauto’s) bouwde daar nog een veersysteem aan voor het comfort.

QinetiQ, de Britse producent van oorlogstuig, heeft ook nog een systeem ontwikkeld waarbij elke band door een eigen motor wordt voortgedreven. “Door motoren direct in de wielen te plaatsen accelereren voertuigen veel sneller, en zijn ze veel krachtiger en wendbaarder op ruw terrein,” schrijft DARPA in een persbericht.

Soms komen de uitvinden van DARPA op de consumentenmarkt terecht, maar het is nog te vroeg om nu al te zeggen of we over een aantal jaar over de Veluwe crossen met driehoekige wielen.

