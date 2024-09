Amerikanen vinden Disney’s gezonde gumbo ongepast

Disney leerde onlangs een vreemde maar blijkbaar belangrijke les: blijf met je poten van gumbo af. Gumbo is een gerecht dat is ontstaan in het zuidoosten van Amerika als gerecht van de afro-Amerikaanse bevolking. De stoofpot bevat vlees, garnalen, okra, bladgroenten, chilipepers en allerlei kliekjes. Disney plaatste laatst een filmpje op social media met de naam ‘Prinses Tiana’s gezonde gumbo’ om de film The Princess and the Frog uit 2009 te promoten. De film gaat over een prinses, Tiana, die dol is op koken. Het verhaal speelt zich af in New Orleans.

Tot zo ver geen problemen, totdat Disney een ‘gezonde’ versie van gumbo aan het promoten was, in plaats van de ‘originele’. Disney dacht handig in te spelen op de ongekende gezondheidsgekte in het land, maar sloeg hier de plank volledig mis. Het internet besloot zich ermee te bemoeien omdat het blijkbaar ongepast is om een gerecht dat voor veel mensen een diepere betekenis heeft zo te ruïneren.

Het is moeilijk te zeggen of het de boerenkool, de quinoa, het volkorenmeel, de kippenbouillon of juist de complete afwezigheid van een roux is wat de mensen razend maakt. In ieder geval zijn de haters het erover eens dat dit de minst authentieke gumbo is die ze ooit hebben gezien. Een bijpassende hashtag was dan ook snel geboren: #Gumbostrong.

“For a healthy gumbo, try loading it up with kale!” -said no one from Louisiana ever. #GumboStrong — Savoie’s Sausage (@SavoiesSausage) September 14, 2016

The one thing that instantly unites Louisianans of all races and creeds is the horror of a gumbo recipe with kale and no roux #gumbostrong — Winston Hall (@Winstonian24) September 14, 2016

Disney haalde het recept snel van hun socials maar het leed was al geschied, de T-shirts al bedrukt en de boze reacties overal. Vooral veel inwoners van Louisiana gebruikten Twitter en andere platforms om hun gevoelens te uiten. MUNCHIES heeft contact gezocht met The Walt Disney Company voor commentaar, maar tot nu toe nog geen reactie gekregen.

They might as well call it GumboGate #gumbostrong — Shelby Landry (@shelbyelandry) September 14, 2016

I just heard about the #disneygumbo… with the kale and quinoa and tomatoes and chili powder in it. #gumbostrong pic.twitter.com/oncOSS2H4A — DJ Soul Sister (@djsoulsister) September 14, 2016

Een video door David Hilbun, die ondertussen al anderhalf miljoen views heeft, bevat beelden uit de verwijderde Disney-video en geeft goed weer welke gevoelens dit opriep bij het publiek.

We wisten al dat de productie van boerenkool de populariteit niet kon bijhouden, maar nu weten we ook: boerenkool is boerenkool en gumbo is gumbo. De twee zullen elkaar nooit ontmoeten. Bij Disney zullen ze de volgende keer twee keer nadenken voordat ze een film promoten met een iconisch gerecht.