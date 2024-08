Zou jij een e-mail sturen om een onschuldig persoon uit de gevangenis te redden?

Sinds 2001 organiseert Amnesty International de Write for Rights-schrijfactie, waarbij haar achterban wordt aangemoedigd om brieven, e-mails en tweets te schrijven aan mensen die de macht hebben om het schenden van mensenrechten te stoppen. Dit jaar werkt VICE met deze organisatie samen, door een aantal verhalen uit de schrijfactie onder de aandacht te brengen en jullie allemaal aan te moedigen om mee te doen. Hier kun je meer informatie vinden, en beginnen met schrijven.

De wereld wordt voor veel mensen een steeds vijandigere plek.

Ook vóór de pandemie was er al een hoop ellende in de wereld, in de vorm van oplopende spanningen, verruwende samenlevingen, staatsgrepen en natuurrampen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dreigende klimaatramp.

Het is belangrijker dan ooit dat mensen bereid zijn om op te staan en in actie te komen tegen onrecht. We hebben mensen nodig die voor gerechtigheid vechten en daarbij alles op het spel durven te zetten, in het belang van ons allemaal.

Over de hele wereld leven al veel van dit soort mensen, die vechten voor hun leven of dat van een ander. Maar wie zijn zij? Hoe zien ze er uit? Waar wonen ze en wat doen ze?

Dan hebben we het bijvoorbeeld over Jani Silva uit Colombia, die al haar leven lang de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit van de Amazone beschermt tegen economische en politieke belangen. Zij wordt voortdurend met de dood bedreigd en in de gaten gehouden.

We hebben het over Melike Balkan en Özgür Gür, twee Turkse studenten die tot drie jaar gevangenisstraf riskeren omdat ze vorig jaar een vreedzame lhbti-mars organiseerden op de campus van de Technische Universiteit in Ankara.

Ook hebben we het over mensen zoals Khaled Drareni, een Algerijnse journalist die tot twee jaar celstraf werd veroordeeld voor het ‘misdrijf’ journalistiek bedrijven. Hij werd gearresteerd toen hij verslag deed van een demonstratie tegen de regering, en aangeklaagd voor “het aanzetten tot een ongewapende bijeenkomst” en “het schaden van de integriteit van het nationale grondgebied”.

De lijst van onrechtvaardigheden en mensen die ertegen vechten is eindeloos. Tijdens de Write for Rights-schrijfactie van Amnesty International staan tien van deze verhalen centraal. Naast de hierboven genoemde zijn dat ook die van Nassima al-Sada uit Saoedi-Arabië, Paing Phyo Min uit Myanmar, Germain Rukuki uit Burundi en Idris Khattak uit Pakistan, die allemaal in de gevangenis zitten omdat ze opkwamen voor mensenrechten in hun land.

Het verhaal van Gustavo Gatica, die deelnam aan een demonstratie en nu blind is dankzij de Chileense politie. Dat van drie jongeren die een boot vol vluchtelingen in veiligheid probeerden te brengen en nu een levenslange celstraf in Malta riskeren. En dat van de nabestaanden van Popi Qwabe en Bongeka Phungula uit Zuid-Afrika, die ervoor strijden dat de moordenaars van de jonge vrouwen worden berecht.

Tijdens Write for Rights schrijven elk jaar in november en december over de hele wereld honderdduizenden mensen brieven, kaarten, e-mails, tweets en petities, om zo mensen te helpen die worden lastiggevallen, bedreigd en onterecht gevangengenomen. Alleen al in 2019 werden meer dan 6,5 miljoen van dit soort acties ondernomen.

Deze berichten belanden niet alleen bij de mensen voor wie zij het opnemen, maar ook bij de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn. Ze overspoelen de machtscentra in landen over de hele wereld. Overheden, politieke leiders en besluitvormers worden erdoor onder druk gezet om mensenrechten te verbeteren.

Een enkele actie kan de wereld veranderen – maar die actie heeft de steun van tientallen, honderden, duizenden of miljoenen nodig om genoeg druk uit te kunnen oefenen. Die druk kan alleen ontstaan als we allemaal samen schreeuwen.

Die druk heeft al tot verandering geleid en mensenlevens gered. Levens zoals dat van de vijftienjarige Moses Akatugba, die in Nigeria ter dood was veroordeeld voor het stelen van een paar mobiele telefoons. Hij werd vrijgelaten nadat de achterban van Amnesty tijdens een eerdere Write for Rights meer dan 800.000 brieven had geschreven aan de autoriteiten van het land.

De druk die wordt uitgeoefend door brievenschrijvers kan ook de levens van hele gemeenschappen veranderen. De Canadese inheemse gemeenschap Grassy Narrows First Nation lijdt bijvoorbeeld al vijftig jaar onder de gevolgen van kwikvergiftiging. Na meer dan 400.000 acties tijdens Write for Rights vorig jaar tekende de gemeenschap op 2 april 2020 een overeenkomst met de autoriteiten voor de bouw van een verzorgingscentrum voor de slachtoffers.

De Write for Rights-schrijfactie geeft met steunbrieven en kaarten aan slachtoffers de broodnodige hoop aan mensen die de donkerste momenten van hun leven meemaken.

Ik heb het effect van Amnesty-schrijfacties zelf ondervonden. In 2017 was ik een van de vijftien mensen die op de Britse luchthaven Stansted een vliegtuig tegenhielden dat bedoeld was om mensen het land uit te zetten – een jaar later werden we veroordeeld voor terrorisme. We riskeerden een levenslange gevangenisstraf, dus de toekomst zag er somber uit. Maar toen schreven duizenden Britse Amnesty-aanhangers brieven naar de Britse autoriteiten. Die brieven speelden een grote rol in het feit dat we uiteindelijk niet in de gevangenis terechtkwamen. De 11.000 berichten van steun die we kregen betekenden alles voor ons, en herinnerden ons eraan dat we niet alleen waren op een moment dat we dat echt nodig hadden.

Wie zijn die mensen die tegen onrecht vechten? De mensen die ik hierboven genoemd heb, maar ook duizenden anderen die ik niet heb genoemd. En zoals ik zelf heb ondervonden, zijn het ook mensen zoals jij, en jouw dierbaren. Jullie kunnen allemaal meedoen aan de wereldwijde strijd tegen onrecht: door niet meer te doen dan een brief te schrijven, kun je iemands leven veranderen, of redden.

Wanneer de wereld zich van zijn donkerste kant laat zien, kunnen mensen zoals jij weer wat licht laten schijnen. Laat dit najaar ook jouw stem horen. Doe mee met de Write for Rights-schrijfactie en help mee om de wereld voor ons allemaal een beetje mooier te maken.

