Exclusief: de wondermooie clip van r&b-talent Amo Achille

In 2017 had producer Amo Achille in het zog van Darrell Cole, Woodie Smalls en TheColorGrey plots een hitje te pakken met het heerlijke grimenummer ‘Boyz In The Yard’. Daar hoorde een door Antony Nti geregisseerde clip bij, een platendeal met Warner Music en torenhoge verwachtingen. Daar voelde de in Kinshasa geboren artiest zich niet comfortabel bij. Hij verbrak zijn contract en terwijl zijn maatjes op alle festivals en zenders te horen waren, ging Amo Achille uitzoeken wie hij was en wat hij wilde maken.

Vandaag staat Amo er helemaal met de release van ‘Sloppy Master’, de eerste single van zijn debuutalbum The Romantic Tragedy of Mistress. Hij ruilde de rap voor zang, een groot label voor een DIY-aanpak en maakte een donker maar harmonieus album vol vragen over zichzelf en – jep, jep – de liefde.



Foto door Reza Boerhanoeddin

Amo’s vriendin Klara speelt een grote rol bij het maken van deze clip. Het was bij haar ouders in Kroatië dat ze op de televisie een video van regisseur Rino Barbir voor een lokale rapper zagen. “Ik wist niet eens dat ze daar zo’n muziekscene hadden”, vertelt Amo me. “Gelukkig was Rino direct overtuigd en stond hij open voor mijn ideeën, want dat was wel een voorwaarde.” Amo regisseerde de clip mee, maar werd daarbij vaak teruggefloten door Klara, die het verhaal had bedacht, en Rino. “Als ik mijn fantasie loslaat, dan kan alles, maar gelukkig waren er mensen die me uitlegden dat er technische en cinematografische beperkingen bestaan. Door hun ervaring en mijn visie is het resultaat perfect. Ik ben er super happy mee.”

Eerder had Amo Achille me verteld dat hij na het vele zoeken eindelijk van zichzelf houdt. Wanneer we na het interview door Brussel rijden, staat in de auto dan ook doodleuk zijn eigen muziek op. Als ‘Sloppy Master’ voorbij komt, zeg ik dat het heel erg als iets van The Weeknd klinkt. “Dat beschouw ik als een compliment”, antwoord hij. “Ik ben door enorm veel beïnvloed, ook door hem.” Maar luister, kijk en oordeel vooral zelf.

