Amsterdam protesteert tegen Trump met siliconen foetussen en kutkettingen

Van siliconen foetussen tot ‘kutkettingen’ – inmiddels hebben ruim 183 vrouwelijk en mannelijke kunstenaars uit binnen- en buitenland 240 kunstwerken gedoneerd aan de Nasty Women Art Exhibition Amsterdam. Nasty Women is de internationale kunstbeweging tegen Donald Trump, maar voornamelijk ook vóór de rechten van vrouwen en de lgbth-gemeenschap. In 44 steden zijn al zulke exposities geweest waarmee geld is opgehaald voor goede doelen die deze rechten beschermen.



Vanaf 4 maart komt het grote kunstprotest een week lang naar Amsterdam, rond Internationale Vrouwendag en de Tweede Kamerverkiezingen. Vooral dat laatste maakt het voor Nederlandse kunstenaars actueler dan ooit om na te denken over hoe je met kunst maatschappelijke verandering kan bewerkstelligen.

Ik sprak vier deelnemende kunstenaars, waaronder de Nederlandse initiatiefnemer Airco Caravan, over anti-Trumpkunst, schaamlippen van polymeerklei en hoe Nasty Women ook alles te maken heeft met de Nederlandse politiek.

