Amsterdamse studenten staan al sinds half april onder een koude douche

Goed nieuws voor studenten die bang waren dat ze met het afgelasten van alle festivals deze zomer het hele festivalgevoel moeten missen. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Inderdaad, je moet het dit jaar zonder je Dekmantels, Woo Hah’s en Vunzige Deuntjes doen, maar dat betekent niet dat elk element van de festivallifestyle per definitie aan je neus voorbij gaat. Je kunt namelijk wel gewoon in een douchecabine die je met veel te veel mensen deelt onder een lauwe pisstraal staan afdouchen. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is in het studentencomplex van studentenhuisvester Duwo in Amsterdam-Oost gaan wonen.



De ongeveer 365 bewoners van het complex delen al sinds half april 24 douches met elkaar – dat zijn pakweg 15 studenten per douche. We hoeven je er niet aan te herinneren dat er ondertussen een nogal besmettelijk en dodelijk virus over de wereld trekt. Inmiddels zijn we tweeënhalve maand verder, en de verhuurder had beloofd dat het probleem uiterlijk gisteren opgelost zou worden. Nou is een paar honderd mensen, die gewoon huur betalen voor hun woonruimte, tweeënhalve maand zonder warm water laten zitten al vrij brutaal, maar guess what: het probleem is helemaal niet opgelost, en Duwo durft ook niet meer te beloven wanneer dat dan wel gebeurt.

Terwijl op campings en sportclubs alle douches verplicht dicht moesten, hadden deze studenten de afgelopen maanden dus de keuze tussen een festivaldouche met kans op coronabesmetting, of gewoon maandenlang niét douchen, want hé, douchen is ook maar een luxe toch, ja of niet?

Inmiddels heeft Duwo heel vaak sorry gezegd, en de bewoners een paar honderd piek toegestopt zodat ze hun mond houden. Anders kan je de 300 euro vergoeding die de studenten plotseling kregen (terwijl over de hoogte van het compensatiebedrag nog werd onderhandeld) niet noemen. Zo kan de verhuurder kan zeggen dat-ie heus wel compassie heeft met de bewoners die al maandenlang in de kou staan – of althans niet onder een warme douche in hun eigen huis. En dat is bullshit. Want stel je voor dat je géén student bent, maar gewoon een huurder die een huis huurt van een woningbouwvereniging of van een particulier. Dan zou zes weken zonder warm water compleet onacceptabel zijn, en iedereen zou het daarmee eens zijn. Nou wil het toeval dat de studenten in kwestie precies dat zijn, gewone huurders. Studenten zijn namelijk ook mensen. Met recht op een warme douche die ze niet met veertien anderen hoeven te delen, want daar betalen ze voor. Daar kan tweehonderd euro extra compensatie omdat “deze situatie aan de bewoners niet met goed fatsoen is uit te leggen” niet tegenop. Want deze situatie is inderdaad niet met goed fatsoen uit te leggen. Wat doe je dan? Dan regel je vervangende woonruimte, of je zorgt ervoor dat je je zaken wél binnen een paar dagen op orde hebt.

In de jaren dertig protesteerden huurders in Amsterdam-West tegen onredelijke huurverhogingen door gewoon met z’n allen te stoppen met huur betalen. Dat bleek erg succesvol, de huurverhogingen gingen van de baan. Misschien is dat iets om te overwegen. Als de ruim driehonderd studenten die in Amsterdam-Oost een kamer met douche maar dan zonder douche huren ook eens in huurstaking gaan, zal je zien dat de problemen met de warmwatervoorziening daar toch opeens wel snel opgelost kunnen worden.