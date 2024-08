Amsterdamse horecamedewerkers tonen de outfit die ze dragen voor meer fooi

Als een horecabaas je vertelt dat je een strak shirt aan moet omdat dat meer nadruk legt op je wulpse meloenen en daardoor meer fooi in het laatje brengt (dat is me echt overkomen: “bigger tits, bigger tips,” zei hij), is dat totaal niet oké. Wat wel oké is, is er in horecazaken waar geen regels zijn over uniform zelf voor kiezen om je lichaam in een strak shirt te hijsen, of juist in een klassieke broek met blouse.

Omdat elke horecamedewerker een totaal eigen idee heeft over welke outfit voor hem of haar werkt, portretteerden we bar- en vloerpersoneel uit Amsterdam met de outfit die volgens hen meer fooi oplevert.

