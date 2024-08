Abdelmajid Bouali stond de afgelopen twee jaar onder contract bij Borussia Dortmund. Daar speelde de voetballer uit Amsterdam in het tweede elftal, totdat hij er zwaar geblesseerd raakte. In onze podcast spreken we Abdelmajid over zijn onverwachte transfer naar Duitsland in 2017, hoe het met hem ging toen hij er een scheur in zijn meniscus opliep en wat hij nu van de toekomst verwacht.

De aflevering is hier te luisteren:

