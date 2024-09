Amsterdamse vechtersbazen met bloemkooloren

Het kleine, verwrongen oor is van Bert Kops, die aan de bar zit van zijn Amsterdamse sportschool, Kops Gym. Hij is een voormalig worstelkampioen en een stevige vent. Als hij opstaat, voel ik me klein – ondanks dat ik twee meter lang ben.

Bert is trots op zijn bloemkooloren. “Een echte worstelaar heeft oren,” zegt-ie.

Die oren kun je op verschillende manieren oplopen, maar het komt erop neer dat het kraakbeen in je oor beschadigd raakt door een bloeduitstorting in de oorschelp. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als het oor klem komt te zitten en wordt afgekneld of door een harde klap. Daarom zie je het vaak bij contactsporten als rugby, judo, boksen en worstelen. De beschadiging heelt meestal onregelmatig en kan dus de oorschelp vervormen. Vooral als het vaker gebeurt, kun je een bloemkooloor oplopen.

Alle foto’s door David Meulenbeld

In de sportschool van Bert wordt regelmatig gebokst en gekickbokst maar vooral flink geworsteld. Bloemkooloren genoeg dus. Vanavond werken zeven mannen en één vrouw zich in het zweet op de grote, blauwe mat. Niemand draagt oorbescherming en minstens de helft heeft één of meer bloemkooloren.

“Als je na jaren worstelen geen bloemkooloor hebt, hoor je er simpelweg niet bij,” legt Bert uit. “In het buitenland zie je wel vaak jongens met bescherming op, maar hier niet hoor. We zijn er ook wel trots op, de oortjes. Het is net als een boksersneus bij boksen, het hoort er een beetje bij.”

Bert Kops

Bovendien zijn de schrompeloren best handig als je ze eenmaal hebt, want de kans dat ze opnieuw misvormd raken is kleiner. “Als ze eenmaal geheeld zijn, is het prima. Het zijn nu gewoon twee kleine, harde oortjes. Voel maar,” zegt Bert.

Trainer Kamran Bakhtiari deelt de groep in paren op. Er wordt meteen flink gestoeid. Na tien minuten krijgt Wesley een elleboog op zijn neus en neemt even pauze op een bankje naast de mat. Terwijl hij zijn bloedneus afveegt, vertelt hij over zijn eerste bloemkooloor.

Hij was een keer aan het sparren met een veel zwaardere worstelaar, die met zijn volle gewicht op Wesley’s linkeroor lag. De andere worstelaar maakte een draai en zijn oor draaide mee en werd afgekneld. Later begon het flink te zwellen en liep het vol met bloed.

Wesley Mulder

“Pijn, jongen. Pijn. Gelukkig zit hierachter een dierendokter, dus daar had Bertje even wat naalden gehaald. Kamran werkte ook in het ziekenhuis dus die wist hoe het moest en heeft hier op de bank mijn oor laten leeglopen.”

Zijn tweede oor was een ander verhaal. “Mijn ene oor was na een paar weken geheeld. Dus ik zei toen dat die andere ook maar moest, anders heb je één zo’n lelijke. Ik wilde niet wachten tot het weer zou gebeuren. Dat had ik niet moeten zeggen, want toen kwamen ze er met zijn allen op rammen. Dat haalde niks uit. Dus Bertje zei: ‘Kom eens hier.’ Hij zette een lepel achter mijn oor en sloeg, bam!”

Costello van Steenis

Costello is niet alleen worstelaar, maar doet ook aan MMA. Tijdens zijn laatste wedstrijd raakte zijn oogkas beschadigd, die uiteindelijk werd gerepareerd met een stukje van zijn heup. Zijn rechteroor is ook een keer geopereerd. Zijn bloemkooloor begon dicht te groeien, waardoor hij bijna niks meer hoorde.



“Ik vind de oren wel stoer en het past bij het worstelen,” zegt hij. Ik vraag of hij niet net als Wesley bij Bert langs moet om ze even gelijk te slaan. “Nee, als het komt, dan komt het. Anders kan het echt lelijk worden, dat zo’n oor op half zeven hangt.” Hij lacht: “Dat wil ik niet, dan krijg ik nooit een vriendin.”

Kamran doet wat nieuwe technieken voor en deelt de groep opnieuw op in paren. Wesley moet tegen Jennifer. “Ik heb ook een bloemkooloor,” zegt ze. “Of nou ja, een beginnende. Er zit een knobbel hier bovenin. Maar misschien is het nog niet genoeg voor een foto.”

Krzysztof Dobrowolski

Krzysztof heeft meer dan een knobbel in zijn oren. Hij zit gehurkt bij te komen van de training en laat ze zien. “Je slaapt ontzettend slecht als je ze net hebt. Elke keer dat je je omdraait in je slaap, schrik je wakker. Maar nu heb ik er totaal geen last meer van.”

Toch kan het de sporters best belemmeren. Wesley vertelt dat-ie zo’n dertig procent minder hoort. Bovendien kunnen worstelaars met vervormde oren vaak geen oordoppen meer dragen. Hun oren kunnen zelfs dicht gaan groeien als ze niet goed worden verzorgd.

De worstelaars maakt het niks uit. Voor hen zijn bloemkooloren veel meer dan een verschrompelde verwonding. Ze zijn er trots op. Je ziet meteen wat voor vlees je in de kuip hebt en dat iemand al jaren worstelt. En hoe erger de oren, hoe beter. Bert pakt zijn telefoon en laat me een foto zien van een vriend van hem, “met nog veel mooiere oren”.

“Je had hier vanmiddag moeten zijn. Toen liepen er nog wel meer lelijkerds rond. Van de jongens die hier nu zijn, was ik de eerste met zulke oren. Ik had ze al toen jij nog niet eens bestond, Wesley,” lacht Bert.

Kamran lacht ook. Zijn oren zien er netjes uit, maar net als Bert lijkt hij ze graag uit te delen. “Als jij ook één of twee bloemkolen wil, kunnen we dat zo regelen hoor,” zegt hij tegen me. “Tien minuten werk.”

