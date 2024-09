Een modieuze smeerboel

Steph Wilson maakt regelmatig dingen voor onze zustersite Broadly, zoals een portretserie van vrouwen met potentiële seksspeeltjes uit de supermarkt. Ze maakte onderstaande fashionserie exclusief voor ons, en ik sprak met haar over hoe ze de humor blijft inzien van de nogal strenge modewereld.



VICE: Wat was je inspiratie voor deze shoot?

Steph Wilson: Het was al een tijdje geleden dat ik m’n camera had opgepakt en gewoon voor de lol een serie had geschoten. Hoe leuk ik het ook vind om met mijn team te werken, het kan behoorlijk hectisch worden op de set. Er zitten altijd mensen aan de modellen te frunniken, hun haar en make-up bij te werken, en dan verlies je al snel die klik met het model…Dus ik had geen stylist, geen visagist. Het was alleen het model Lily [Newmark] en ik.

Videos by VICE

Waarom had je voor haar gekozen?

Lily is een vriendin van me. We zijn allebei grof en smerig en houden ervan om onze kleren uit te trekken. We wilden samen een shoot doen waarbij we gewoon lol maakten.



Waar heb je deze shoot gedaan?

De foto’s op het gras zijn gemaakt in de Woodberry Wetlands in Londen. Ik vond de Sovjetsfeer die je krijgt door die brutalistische gebouwen op de achtergrond mooi, en hoe het voelt als een niemandsland. Het was superwarm en zweterig en we zaten allebei onder de bramen en pis van het plassen in de bosjes, dus Lily stelde voor dat we daarna naar het Shadwell Basin, een waterreservoir in de buurt, zouden gaan.



Vind je het belangrijk dat je series een verhaal vertellen?

Ja, anders zijn het gewoon kleren. Mooie plaatjes zijn niet meer genoeg, en ik vind zoveel beelden tegenwoordig saai. Ik richt me meestal op seks, etiquette, lichaamsfuncties —eigenlijk alle knullige taboes die het verdienen om uitgedaagd te worden. Lily en ik grapten dat we deze serie “Expensive Fashion Shoot” moesten noemen, omdat het een soort anti-fashionshoot is, een soort mislukte poging van een modeteam uit het Oostblok in de jaren negentig om iets “avant-garde” te maken.

Je foto’s hebben vaak een humoristisch randje – doe je dat expres?

Ik vind het leuk om gedateerde taboes te doorbreken, of grappen te maken over dingen of mensen die zichzelf te serieus nemen. Het is een balans tussen humor, esthetiek, en begrip. Ik zou geen grappen maken over dingen waar humor niets bij te zoeken heeft; huiselijk geweld of vrouwenbesnijdenis, bijvoorbeeld. Maar stigma’s rondom dingen als naaktheid, lichaamshaar, menstruatie, seks, etcetera mogen wat mij betreft doorbroken worden, zodat we ze zien voor wat ze zijn: vernederingen die ons worden opgelegd door een systeem dat mensen wil veranderen in brave burgers, en daarmee brave consumenten.



Steph Wilson woont en werkt in Londen. Bekijk meer werk op haar website.