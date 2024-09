Een interview met de gast die het oude telefoonnummer van Fred Durst heeft

Links: Ben, de man die Fred Durst zijn oude nummer heeft. Rechts: Fred Durst.



In 2011 kwam ik in het bezit van Fred Dursts telefoonnummer. Ik was in die tijd gitaartechnicus, en had moeite met het vinden van werk. Een van de weinige opdrachten die ik in mijn schoot geworpen kreeg, was via een vriend die mijn contactgegevens aan de frontman van Limp Bizkit had gegeven, die wel enthousiast was. De band was op zoek naar een technicus die mee wilde op tour in Japan.

De volgende dagen belde en sms’te ik een aantal keer met Fred om alles te regelen. Het zag er rooskleurig uit. Ik stopte met het zoeken naar ander werk en ging mijn reis naar Azië plannen met de rockers. Vervolgens bleef het stil vanuit het Limp Bizkit-honk.

De tour zou over een paar weken beginnen, maar ik had nog steeds geen vluchtinformatie. Ik wist niet eens precies wat ik zou gaan doen tijdens de tour. Omdat ik alleen het telefoonnummer van Fred Durst had, en hij op dat moment de manager was, wachtte ik geduldig tot hij me terug zou bellen. Ik wilde hem niet teveel pushen. Een week voor de tour zou beginnen, nam ik contact op via sms. Hij stuurde terug dat hij geen tijd had, hij was op de verjaardag van zijn kind. Een paar dagen later – ik had de hoop al opgegeven – kreeg ik een e-mail: ik mocht niet mee op tour, ik kon de baan wel vergeten.

Ik was pissig. Ze lieten me tot het laatste moment wachten, om vervolgens een mailtje te sturen van twee zinnen. Het voelde als een hufterige actie. Een paar maanden later besloot ik wraak te nemen. Ik ging stappen met een paar vrienden, en nadat ik ze had verteld over het hele gebeuren, boden mijn vrienden aan om Fred te bellen. Ik gaf het nummer en zei dat ze hun gang mochten gaan. Een van hen deed alsof hij een vrouw was die Fred zogenaamd zou hebben ontmoet in Japan. Hij speelde een beetje mee, ondanks dat de sms’jes van een New Yorks netnummer kwamen.

Zoals de meeste geheimen, verspreidde het telefoonnummer zich razendsnel door mijn hele vriendengroep en verder. Het duurde niet lang of het nummer was niet langer bereikbaar.

Laatst was ik op een barbecue. Ik was dronken en een vriend herinnerde me aan het voorval met het telefoonnummer van Fred Durst. We besloten nog eens te bellen. Tot onze verbazing werd er opgenomen. De persoon aan de andere kant was niet alleen aardig en praatgraag, hij liet ook weten dat hij fan was van Limp Bizkit en dat hij vrijwel elke dag gebeld werd door mensen die op zoek waren naar Fred Durst. Ik besloot hem nog eens te bellen, om te vragen hoe het is om het oude telefoonnummer van de zanger van Limp Bizkit te hebben.



Noisey: Vertel eens, wie ben je?

Ben: Ik heet Ben, 31 jaar en op dit moment ben ik recruiter voor de marine in Los Angeles. Ik hou van Chinees eten, naar het strand gaan, en lange wandelingen.

Hoe kwam je aan dit nummer, en wanneer kwam je erachter dat dit het nummer was van een beroemdheid?

Het werd mijn telefoonnummer op de dag na Thanksgiving. Ze vroegen wat mijn postcode was en ik kon het me niet herinneren. In plaats van het op te zoeken, noemde ik gewoon het eerste nummer dat in me op kwam: 90210. Ik vond het wel grappig. Ze gaven me een lijst met nummers en dit werd hem. Ik realiseerde me dat dit het nummer was van een beroemd – of in elk geval populair – persoon toen ik telefoontjes begon te krijgen over bandgerelateerde zaken en uitnodigingen voor feestjes.

Hoe kwam je erachter dat je het oude nummer van Fred Durst had? Kreeg je telefoontjes van mensen die dachten dat ze met hem spraken?

Bij het vijfde telefoontje dat ik kreeg, had ik een van de gitaristen van Gwar aan de lijn. Het duurde vijf volle minuten voor ik hem kon overtuigen dat ik Fred niet was, en toen vertelde hij me welke Fred hij precies moest hebben. Niemand die belt gelooft dat ik Fred niet ben, wat me doet vermoeden dat hij mensen graag in de maling neemt. Meestal zijn de bellers recht voor z’n raap: zijn oude managers bellen me om mijn mening te vragen over verschillende productideeën, uitnodigingen voor feestjes, af en toe een keer “we gaan naar New York, kom ook.” Nu krijg ik ook veel telefoontjes uit Frankrijk en België. Blijkbaar reist hij aardig veel.

Wat is het raarste dat mensen zeggen? Denk je dat de meeste mensen hem serieus proberen te bereiken, of is het meestal om hem in de maling te nemen?

Meestal klinkt het alsof ze hem echt willen bereiken. Ik krijg minder prank calls dan je zou denken. Soms iemand die dronken is. Helaas geen lingeriemodellen die smeken om af te spreken, maar ik heb goede hoop.



Fred, mogelijk in gesprek met een prank caller. Via Youtube.

Snappen mensen dat je Fred niet bent, of moet je ze echt overtuigen? Denken ze dat hij ze probeert te ontwijken?

Het duurt vaak even, maar meestal snappen ze het wel. Fred lijkt zijn privéleven graag privé te willen houden. Er is me verteld dat hij dit nummer niet zomaar aan iedereen gaf. Een paar van zijn oude managers geloofden me niet toen ik zei dat ik hem niet was. Ze bleven me de hele week bellen in de hoop dat ze me konden betrappen.

Heb je ooit overwogen je nummer te veranderen, of is het nu een deel van je leven geworden?

Nee, ik heb het nooit overwogen. Ik hou het nummer, tenzij Fred het terug wil. Ik ben niet verlegen en met mensen en beroemdheden praten is geweldig.

Denk je dat het ooit saai wordt?

Niet echt, ik kijk er eigenlijk steeds naar uit.

Ben je fan van Limp Bizkit?

Ik was vroeger een grote fan, maar ik heb het al een tijd niet geluisterd. Ik ben nooit naar een van hun concerten geweest. Ik hou van hardrock en heavy metal. Five Finger Death Punch, Atreyu, Trivium, Cold.

Als je het allemaal over kon doen, zou je dan weer dit nummer nemen?

Ja, het is best cool.

Kan ik nog een boodschap doorgeven aan Fred? Ik kan niet garanderen dat het aankomt, maar ik zal mijn best doen.

Oké: Fred, ik wil tien euro voor elke boodschap die ik voor je aanneem. Vanilla Ice zegt: “What’s up, Ninja!” Je oude manager wil met je lunchen. Een of andere producer wil je mening over zijn idee van een vierkoppige meidengroep. Ik zou het doen. België mist je, Frankrijk zegt van je te houden.

Nog een ding: je bent toch niet stiekem Fred Durst hè? Zo ja, sorry voor het openbaar maken van je nummer vijf jaar geleden.

[Lacht] Nee. Hoewel…