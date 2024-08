Er is eindelijk onderzoek naar welke soorten anale seks populair zijn bij vrouwen

Ooit gehoord van shallowing of surfacing? Uit een recent onderzoek is gebleken dat dit de populairste manieren zijn waarop vrouwen anale seks beleven, en dit heeft niet veel te maken met het stereotype idee van volledige anale penetratie.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers dr. Christiana von Hippel, onderzoeksadviseur bij het seksonderzoeksbedrijf For Goodness Sake, en dr. Devon J. Hensel, professor aan de medische faculteit van de universiteit van Indiana, werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS One.

Videos by VICE

Volgens de studie, die bestaat uit kwantitatief onderzoek onder 3017 vrouwen in de leeftijd van 18 tot 93 jaar, vinden veel vrouwen het leuk om hun kont bij seks te betrekken. Het hangt er alleen erg van af hoe dat wordt gedaan.

Om eerlijk en open te kunnen praten over wat vrouwen anaal gezien verwachten, onderscheidden de onderzoekers drie verschillende seksuele handelingen: anal surfacing, waarbij de billen en de erogene zone rond (maar dus niet in) de anus wordt gemasseerd; anal shallowing, waarbij alleen een vingertopje of een speeltje naar binnen gaat; en anal pairing, waarbij anale aanraking wordt gecombineerd met vaginale penetratie of clitorale stimulatie.

Illustratie via PLoS One

Illustratie via PLoS One

Veertig procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan te houden van anal surfacing, terwijl 35 procent shallowing plezierig vond. Veertig procent genoot ook van het combineren van anaal en clitorale aanraking. Het onderzoek ging in op de specifieke kenmerken van elke handeling en vrouwen die van penetratie houden werd gevraagd welke diepte ze prettig vinden en wat ze lekker vinden aan de verschillende vormen van stimulatie. Bijna dertig procent beweerde dat anale stimulatie het orgasme intenser maakte; 18 procent zei dat anaal contact “diep intiem en emotioneel aanvoelt.”

In de media wordt vaak over anale seks gesproken als een alles-of-niets-scenario: of er gaat iets via de achterdeur naar binnen, of het gebeurt helemaal niet. Eerder onderzoek naar anale seks richtte zich vaak op de risico’s van seksueel overdraagbare aandoeningen. In sommige studies is onderzocht hoe vrouwen omgaan met en onderhandelen over anale seks met mannelijke partners, in andere studies hoe de mainstream media de anale avonturen van vrouwen weergeeft, of de redenen waarom vrouwen überhaupt anale seks hebben met mannen.

De auteurs van deze nieuwe studie beweren dat dit de eerste keer is dat er wetenschappelijk is onderzocht wat vrouwen specifiek plezierig vinden als het gaat om anale aanraking — en die technieken zijn expliciet benoemd.

De onderzoekers interviewden de deelnemers over hun ervaringen met anale seks. Sommige vertelden dat ze anders zijn gaan denken over hun kont in de slaapkamer, en dat hun relatie tot hun achterste daardoor is veranderd. “Ik ontdekte daar pas genot toen ik mijn kont niet meer beschouwde als een opening waar dingen in kunnen gaan, maar meer als een erogene zone,” zei een deelnemer. “Net zoals mijn tepel een erogene zone is.”

Een andere deelnemer zei dat ze nooit anaal wilde, vanwege slechte ervaringen in het verleden. “Een paar keer probeerden partners via de anus binnen te komen en dat deed pijn, waardoor ik alleen maar zekerder wist dat ik het niets vond,” zei ze. “Dus ik was echt verrast toen ik er in de dertig achterkwam hoe plezierig het voor mij kan zijn.”

Anderen beschreven de unieke lichamelijke sensatie, gecombineerd met de mindfuck dat anale seks sociaal als taboe wordt beschouwd: “Het is een tintelend, pulserend, geconcentreerd genot. Het heeft een soort van verboden kwaliteit waardoor het echt intiem voelt, een oergevoel.”

Als je plezier in de slaapkamer wilt normaliseren en destigmatiseren, benoem dan je seksuele wensen. Shallowing en surfacing zijn klinische omschrijvingen van iets waar we vaak om gegiecheld hebben. “Taalgebruik is belangrijk om erachter te komen welke soorten anale aanraking je partner prettig vindt. De meest voorkomende vormen van aanraking die vrouwen als plezierig omschreven, waren met de vinger of penis van een partner,” schreven de onderzoekers in de studie. Het verschil in leeftijd van de deelnemers aan de studie, schreven ze, toont aan dat veel mensen een leven lang hun seksualiteit blijven verkennen. “Er zijn dus veel meer anale handelingen waar vrouwen dagelijks van genieten dan zijn benoemd in de wetenschappelijke literatuur of wat vaak openlijk wordt besproken in de samenleving.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Motherboard.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.