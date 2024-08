Anarchie in de onderwereld

Mysofilie is de aantrekkingskracht van een persoon tot verminkte dingen en wezens.

Hoewel onze maatschappij eindelijk een uitlaatklep heeft gevonden voor hun anxiety in scandinavische interieurvormgeving, ononderbroken hypnotische feeds van voedselporno op een scherm of in de amniotische geluiden van ASMR, bestaan er een groot aantal van deze mysofielen in onze steden die zich niet tevreden stellen met de standaard afleidingen die de moderne wereld hen voorschotelt.

De aangeboren neiging tot anarchie van deze individuelen zet hen aan om samen te komen bij het vallen van de nacht in de stad, wanneer de kakkerlakken van onder de natte kasseien kruipen en de goede invloed van de beschaving nog steeds last heeft om de misdaadsplagen van onze grote centrumsteden uit de weg te ruimen.

Onder de brug van het zuidstation – waar de armen bedelen en een kleurrijke fauna opleeft van jongeren met een mes in elke zak, wachtend op een gelegenheid om de eerlijke arbeider die zijn weg kwijt is te overvallen – verzamelde zich op een lenteweekend een bende van skinheads en leren jassen. De reden voor deze sabbat? Een explosie van ritueel geweld voor het oorverdovende geluid van gestoorde instrumenten. Als het geluid van deze ‘muziek’ onmogelijk te beschrijven valt, dan moet het volstaan om de namen van deze groepen te lezen om de verdorvenheid van deze samenkomst in te zien: Force, Tesson, Asphalt, Crucified, Lawful Killing en zelfs … Rixe!

Het vergde al mijn moed en journalistieke koppigheid om deze verschrikkelijke show drie avonden na elkaar te kunnen verteren. Het geschreeuw van een beestachtig, razend publiek dat vormde zodra het gedrum en gebrom door de microfoon klonk, voldeed om zelfs de meest veterane etnologen te doen beven. De foto’s die ik daarvan trok zullen, als ze geen eerbied opleveren voor de menselijkheid, toch zeker dienen – hoop ik – tot een psychiatrisch en profylactisch doel.

Terwijl we wachten tot de autoriteiten komen om in te grijpen en ons te redden van deze gevaarlijke invloeden van een cabaret vol asocialen, is het aan te raden onze jeugd zo ver mogelijk van ze weg te houden.

Door andere artikelen op deze website te lezen, vindt u allicht zeker gebalanceerde alternatieven voor festiviteiten in de avond.

*De organisatoren van dit event houden graag de locatie een geheim.

