Anbu Nevlo, Kempi en Victoire creëren gevaarlijk veel hitte bij tankstations

Bij tankstations hoor je te allen tijde bewust om te gaan met brandgevaar. Het is geen grap. Ga dan ook niet stoer een peuk opsteken tijdens het pompen, want voor je het weet bevind je je in een rampzalig situatie. Dat gezegd hebbende vraag ik me af wie de fuck het heeft goed gekeurd om de nieuwe clip van Gang Gang van Anbu Nevlo, Kempi en Victoire bij een tankstation te filmen. Als deze drie krachten tegelijkertijd werkzaam zijn, komt er zo veel hitte vrij dat het mij een onverantwoorde locatie voor de shoot lijkt.

Afijn, het is deze ene keer goed gegaan en gelukkig kun je het op een veilige afstand hieronder terugkijken. Dit is overigens de eerste release van de groep uit Venlo bij Top Notch. Gang gang!