Anderson .Paak en Knxwledge hangen in de backstage van een slijterij in hun video voor ‘Link Up’

Het leven van Anderson .Paak is ontploft na de release van zijn album Malibu. Maar hoe goed het album ook is, en het is verdomd goed, we mogen de EP die hij daarvoor samen met beatmaker Knxledge maakte onder de naam NxWorries niet vergeten.

Het duo blikt terug op het Link Up & Suede-project in een nieuwe video geregisseerd door Calmatic. In de video voor Link Up zien we de twee feesten in de backstage van een slijterij met wat vrouwen, wat dominostenen, bier en speciale gasten. Let op de prachtige regie, de subtiel coole sneakers en cameo’s van comedian Eric Andre en Earl Sweatshirt. Check de video hieronder en wacht samen met ons geduldig op het album van de twee dat ergens dit jaar zal verschijnen.