Waarom een eetstoornis helemaal niet over eten gaat

Of het nu boulimia, anorexia, een eetbuistoornis of een andere aandoening is: een eetstoornis is een zeer ernstige geestelijke aandoening, een van de dodelijkste bovendien. Toch zijn er veel misvattingen over eetstoornissen: dat het over eten gaat bijvoorbeeld, of dat anorexia de ergste eetstoornis is.



In de internationale Eating Disorders Awareness Week wil Tonic een paar van die misverstanden de wereld uithelpen. Daarom vroegen we, in samenwerking met Anderzorg , aan eetstoornisexpert en therapeut Marc Godschalk om ons te vertellen wat we moeten weten over eetstoornissen.