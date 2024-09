Angolese muziek is een bodemloze ton vol feest

Angola is het vijfde land in onze muzikale wereldreis. Waar het bij sommige landen (we kijken naar jou, Andorra) knap lastig was om een leuk lied te vinden, is in Angola het tegenovergestelde aan de hand. Angola is een land in Afrika dat vroeger een kolonie was van Portugal. Dat heeft voor een hoop narigheid gezorgd (nog steeds zijn de leefomstandigheden in Angola bar slecht, en de levensverwachting is een van de laagste ter wereld), maar aan de andere kant heeft het gezorgd voor wonderlijk mooie muziek. De combinatie van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse ritmes is denk ik iets waar je wel van moet houden, en ik denk ook dat dit universeel geldt. Luister om te beginnen eens een tijdje naar Olofumbelo van Jacinto Tchipa. Is die intro niet perfect?

Ook uit Angola afkomstig is kizomba, een dansstijl die in de jaren tachtig populair werd, en inmiddels over de hele wereld gretig aftrek vindt. Als je denkt dat je goed kunt dansen, kijk dan even naar dit filmpje, dat je met je neus op de treurige feiten drukt:

Videos by VICE

Wellicht het populairste exportproduct (naast diamanten en olie) uit Angola is het genre kuduro, dat daar in de jaren tachtig ontstond. Afhankelijk van de kringen waarin je je beweegt ken je kuduro van dat liedje van Don Omar of bijvoorbeeld van Buraka Som Sistema. De kuduro uit Angola is een stuk rauwer (en dansbaarder) dan de verwaterde pop-variant. Hier een paar willekeurige tracks die ik vond, en die ieder feest meteen kletsnat maken. Doe er je voordeel mee!