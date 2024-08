Anima II van Nick Verstand is echt zo’n kunstwerk waar je je tengels niet van af kan houden

Alsof je met je hand een zijdezacht lakentje streelt dat aan een waslijn hangt, terwijl de wind erdoorheen wappert. Dat is waar de hypnotiserende bewegingen van het kunstwerk ANIMA II van Studio Nick Verstand je in eerste instantie aan doen denken. Het is een audiovisuele installatie in de vorm van een ronde bol van twee meter doorsnee, die nu in het museum Design Society in Shenzhen in China hangt.

“Je kan het zachtjes aanraken, maar dan verandert er niks,” vertelt Nick als we hem hierover spreken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je er met je tengels aan gaat zitten, maar die neiging heb je toch. Misschien komt dat wel doordat de bol zo onwerkelijk overkomt. Je wil begrijpen hoe het werkt en waar het van gemaakt is.

Videos by VICE

https://vimeo.com/242890833

ANIMA II is gebaseerd op Wu Xing, een traditionele Chinese filosofie die uitgaat van vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. De beelden die vanuit de binnenkant op de bol worden geprojecteerd zijn een verwijzing naar die elementen, en een algoritme bepaalt hoe de rimpels bewegen. “Elk moment is uniek,” zegt de kunstenaar. Bij de beelden hoort een geluidscompositie waarvoor Nick samen met Salvador Breed naar de Veluwe trok. In het bos maakten ze opnames van de vijf elementen van Wu Xing, door bijvoorbeeld takken te breken en over elkaar te laten rollen.

Uiteindelijk is het doel van het werk als geheel om iets abstracts – in dit geval een eeuwenoude Chinese filosofie – in een object te vangen. Of je nou gelooft in Wu Xing of niet, ANIMA II zorgt er misschien voor dat je wat van die filosofie in je eigen manier van denken herkent. Nick verwijst in dit opzicht naar het boek The Inner Reaches of Outer Space van de mytholoog Joseph Campbell, die de overeenkomsten zoekt tussen mythes uit verschillende plekken op de wereld. Door zijn bol op ooghoogte te hangen, probeert Nick je te verleiden om de interactie met het werk aan te gaan en zelf ook te gaan zoeken naar de overeenkomsten tussen Wu Xing en je eigen wereldbeeld.

In zekere zin is het werk een vervolg op het interactieve ANIMA I, al ging het daarbij veel meer om kunstmatige intelligentie. De directeur van het museum in Shenzhen was er in ieder geval zo van onder de indruk dat hij Nick Verstand vroeg een werk te ontwikkelen.

De audiovisuele installatie ANIMA II is nog tot 3 juni te zien in het museum Design Society in Shenzhen, als je toevallig in de buurt bent.