Vorige week lanceerde Animal Collective zijn eigen vingerverf-app, vernoemd naar hun aankomende album Painting With. In de app kun je je eigen foto’s bewerken, waarna er een dertig seconden filmpje van gemaakt wordt. Tijdens die dertig seconden is een nieuw liedje te horen, Lying in the Grass. Gisteren is de volledige versie online gekomen. Dus je hoeft niet langer het gezicht van je collega met brush te bewerken om naar de nieuwe Animal Collective te kunnen luisteren. Wat een opluchting.