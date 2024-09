De gifjes van Karan Singh zijn minimalistisch, maar daarom niet minder vrolijk

Karan Singh is gespecialiseerd in het geven van een vrolijke draai aan geometrisch minimalisme. De eerste illustraties die hij tekende, waren gebaseerd op het werk van Neil Buchanan. Op de middelbare school leerde hij met Flash werken en zo begon hij met animeren. En de rest is geschiedenis.

Met zijn gifjes onderzoekt Singh, die in Tokio woont, naar de manier waarop mensen kleuren beleven. “Ik werk graag met zo min mogelijke verschillende kleuren,” zegt hij. “Want daardoor wordt het een hele puzzel om toch genoeg contrast, details en balans in illustratie te krijgen.”

Videos by VICE

Patronen spelen een fundamentele rol in de illustraties van Singh. Hij vindt het mooi om te zien dat patronen zowel op het allerkleinste als op het allergrootste niveau bestaan, alles van de natuur tot menselijk gedrag en bijgeloof. “Ik vind het interessant om twee verschillende patronen tegen elkaar af te zetten en daar ga ik in mijn nieuw werk meer mee doen.”

Meer werk van Karan Singh zie je op haar Instagram.