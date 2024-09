Animatiefilm X-Story is een mix tussen Indiana Jones en Bladerunner, maar dan zonder Harrison Ford

Piraten, schatten, ruimteschepen, robots en een onderliggende kritiek op transhumanisme; de korte sciencefictionfilm X-Story van de Russische animator Vitaliy Shushko heeft het allemaal. De film doet denken aan Disney uit het begin van het millennium (Atlantis en Treasure Planet), maar dan met bloed en scherpe Russische gevatheid.

In X-Story volgen we het verhaal van een meedogenloze schatzoeker met een bionische arm. Hij is op zoek is naar oude technologie in een futuristisch universum dat veel weg heeft van de metropolen in Blade Runner en Akira. De openingsscène begint met veel neon, flitsende reclameborden en robotoprotheses. “Gooi dat rottende stuk vlees weg dat je een ‘arm’ noemt,” staat er op een billboard dat de Power Arm 5X aanprijst. Dit is precies wat de hoofdpersoon heeft gedaan. In zijn metalen hand heeft hij een schatkaart die hij gebruikt op zijn reis naar een verlaten toren in de woestijn, in de hoop een fortuin te vinden.

Iedereen die is opgegroeid met platformspelletjes als Metroid of Prince of Persia zullen onder de indruk zijn van de actiescènes. De schatzoeker zoekt een weg door obstakels, beklimt muren, en in het laatste gevecht moet hij de zwakke plekken van een gigantische robot zien te vinden. De stijl en het design van de film leent zich perfect voor een eventuele game.

De gedetailleerde animatie toont een verhaal vol ironie en zwarte humor, van kinderachtige moppen tot meerdere verwijzingen naar wat het publiek weet over de held en de schat waarnaar hij op zoek is. Het geeft ook beknopt, maar serieus commentaar op de gevaren van het gebruik van technologie ten koste van de mensheid. Shushko doet dit allemaal zonder gebruik te maken van dialoog. Soms hoor je gegrom of een gil waarvan je nekharen overeind gaan staan. X-Story is visueel vertellen op zijn best.

