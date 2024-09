Anish Kapoor mag nu ook ‘s werelds glitterigste glitter niet kopen

Arme Anish Kapoor, eerst mocht hij ’s werelds meest roze verf van de Britse kunstenaar Stuart Semple al niet kopen en nu heeft diezelfde Semple een nieuw product op de markt gebracht wat Kapoor niet mag kopen: het glitterigste glitter op aarde, met de naam Diamond Dust.

Het begon allemaal toen Kapoor de exclusieve rechten kreeg op Vantablack, het zwartste zwart op aarde. Het is een nieuw soort verf die gemaakt is met nanobuisjes van koolstof. Ook al had Kapoor een tamelijk sterk argument voor de Vantablack-deal, vonden een aantal kunstenaars het toch vrij oneerlijk dat hij het niet wilde delen.

Videos by VICE

Semple pakte deze situatie op een grappige manier aan en begon een extreem roze pigment te verkopen – waar hij al jaren aan had gewerkt – maar wel met één waarschuwing: dat je maar beter niet Anish Kapoor was, omdat het absoluut niet in zijn handen mocht vallen. Mensen die het pigment wilden kopen, moesten zelfs een juridische verklaring afleggen bij de webshop om te bevestigen dat ze niet de Britse beeldhouwer waren. Kopers moeten nu hetzelfde doen als ze het glitterigste glitter willen bestellen.

Semple besloot nu om met “‘het glitterigste glitter ter wereld” op de proppen te komen omdat het bijna kerst is en natuurlijk ook omdat het meest roze roze een succes was. En een succesformule wil je graag zo snel mogelijk hergebruikt. Semple beweert dat zijn glitter het “meest reflectieve natuurlijke materiaal” is dat er bestaat. Het bevat ook echte stukjes glas, dus let op wanneer je het gebruikt. “Dit is geen gewone glitter! Het hoogwaardige glas dat gebruikt werd, is bijna volledig helder (99.8% helderheid) en we hebben het versneden in willekeurige stukken die licht reflecteren in meerdere hoeken,” vertelt Semple. “En daardoor is dit de sprankelendste natuurlijke glitter op aarde!”

Semple maakte de glitter samen met en Brits chemisch bedrijf dat werkt met glasvlokken in betoncoating voor architectuur. Net zoals bij het meest roze roze, PINK, werd er een aantal jaar gewerkt aan de glitter, acht om precies te zijn. Maar dit was niet voor niets. De kunstenaar gebruikt het dan ook al in zijn eigen werken.

Wanneer hij het had over de respons op PINK, zei Semple: “Ik ben helemaal ondersteboven van wat ik gezien heb. Het is compleet viral gegaan. Mensen kleuren er hun haar mee, gebruiken het om hun meubels een nieuw kleurtje te geven, maken er schilderijen mee, het zit in textiel, en zelfs in lipstick! Voor mij is het een bewijs van hoe belangrijk het is om goede materialen te delen met de wereld, want dat is hoe creativiteit kan groeien. Het begon allemaal een beetje als grap, maar het is zijn eigen leven gaan leiden. Maar hoewel PINK dus wijdverspreid is, heeft Anish zijn zwarte kleur nog steeds niet gedeeld! Dus moeten we nog een versnelling hoger gaan. Dit zag hij waarschijnlijk nooit aankomen en hij zal nooit ook maar een korreltje van deze glitter kunnen krijgen, tot wanneer hij stopt met zich zo te gedragen en zijn super-zwart met iedereen deelt!”

Op de website van Stuart Semple lees je meer over Diamond Dust.