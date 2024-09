Anish Kapoor mag ’s werelds meest roze roze niet kopen

UPDATE: Het is Anish Kapoor toch gelukt om het meest roze roze in handen te krijgen. Hij postte een foto van een potje PINK van Stuart Semple op Instagram, inclusief een niet zo volwassen middelvinger. Semple heeft inmiddels ook het “glitterigste glitter” op de markt gebracht, wat Anish Kapoor ook niet mag kopen. Lees hieronder hoe het ruzietje tussen Kapoor en Semple afgelopen november begon.

Anish Kapoor is een notoire kleurenpikker. Eerder dit jaar werd bekend dat de kunstenaar de exclusieve rechten had gekregen voor Vantablack, het zwartste zwart dat op dit moment bestaat. NanoSystem, de uitvinder van het pigment, had een verf in die kleur ontwikkeld voor militaire en wetenschappelijke doeleinden, en nadat Kapoor met het bedrijf had gebeld werd hij ’s werelds enige kunstenaar die met Vantablack mag werken. Nanobuisjes zorgen ervoor dat de verf 99,96 procent van het zichtbare licht absorbeert.

Als je dus van plan was om je huiskamer met deze verf in een duistere kerker te veranderen, dan heb je pech. Overigens heeft Kapoor al tegen The Guardian gezegd dat het nog lastig is om de verf in grote hoeveelheden te produceren, omdat het pigment daar op dit moment te dik voor is. Toch blijft zijn Vantablack-monopolie enigszins oneerlijk aanvoelen, vindt ook de Britse kunstenaar Stuart Semple.

Semple heeft nu zijn eigen kleur roze, met de naam PINK, op de markt gebracht. Het is niet zomaar een kleur roze, maar ’s werelds meest roze roze. Iedereen mag het van hem kopen. Iedereen, behalve Anish Kapoor.

“Ik was erg teleurgesteld toen ik hoorde dat Anish de exclusieve rechten op het zwartste zwart had gekregen,” zegt Semple tegen The Creators Project. “Ik had het graag in mijn eigen werk willen gebruiken en ik weet dat ik niet de enige ben. Het voelde oneerlijk en volledig niet in lijn met hoe de meeste kunstenaars hun collega’s ook een succesje gunnen. Ik vond het een raak statement om zelf dan een kleur op de markt te brengen die iedereen behalve hij mag gebruiken. Zo krijgt hij toch een koekje van eigen deeg.”

Wanneer je het roze van Semple koopt – het is verkrijgbaar bij culturehustle.com, en kost £3,99 voor 50 gram pigmentpoeder – moet je een juridisch document ondertekenen. Je verklaart daarmee dat je “niet Anish Kapoor bent, op geen enkele manier aan hem gelieerd bent en de aankoop niet namens Anish Kapoor of een van zijn medewerkers doet. Voor zover je weet zal de verf niet in handen van Anish Kapoor vallen.

Semple vertelt dat hij meestal felle kleuren in zijn werk gebruikt en dit specifieke roze pigment is het felste dat hij heeft. “Dit is het beste wat ik heb,” zegt hij.

De kunstenaar heeft voor deze en enkele andere kleuren de afgelopen tien jaar met verffabrikanten over de hele wereld samengewerkt, om de felst mogelijke pigmenten te vinden. Naarmate verf meer licht reflecteert, wordt de kleur fluorescerender. PINK reflecteert bijzonder veel licht, dus het is zo ongeveer het meest fluorescerende roze dat je kan vinden. “De kleur straalde al een hoop licht uit, maar toen we het wateroplosbaar maakten, werd het echt extreem,” legt Semple uit. “Nu lijkt het net alsof de verf van zichzelf licht geeft. Waar de kleur van Anish al het licht absorbeert, reflecteert die van mij juist. Daar zit de tegenstelling tussen ons twee.”

Maar wat vindt Anish Kapoor hier eigenlijk van? Heeft Semple het hem al verteld? Gaat dit leiden tot een soort wapenwedloop met pigmenten? “Een van mijn vrienden kent een vriend van Anish en naar verluidt wil hij maar al te graag zijn handen leggen op een potje PINK,” zegt Semple. “Maar dat gaat niet gebeuren zolang hij zijn zwart niet wil delen. Hij begon!”

Meer werk van Stuart Semple vind je op zijn website.