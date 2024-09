Anish Kapoor mag wederom wat kleuren niet kopen

Zoek dekking! De keurenoorlog tussen de Britse kunstenaars Stuart Semple en Anish Kapoor is weer eens opgelaaid. Het begon ooit als een vilein grapje als reactie op het alleenrecht van Kapoor op Vantablack – het zwartste zwart – maar het is inmiddels volledig uit de klauwen geëscaleerd. Semple heeft inmiddels een leuk handeltje in kleuren die Anish Kapoor allemaal niet mag hebben en met Anish Kapoor gaat het zakelijk gezien onveranderd goed. Zo goed dat hij zijn atelier wil uitbreiden. En daar wil Semple een stokje voor steken.

Omwonenden van het atelier van Kapoor zijn boos omdat de kunstenaar er een extra verdieping op wil zetten. Dat zou hun uitzicht verpesten en zonlicht belemmeren. De bewoners zijn een petitie gestart en ze hebben ook contact opgenomen met Semple. Omdat hij nou eenmaal de man is die weet hoe je Kapoor raakt waar het pijn doet: met kleuren die hij niet mag hebben.

Videos by VICE

Semple heeft zijn palet uitgebreid met twee nieuwe kleuren: Shift en Phaze, die allebei veranderen als je er vanuit een andere hoek naar kijkt. Shift is gebaseerd op Semple’s matste zwart, maar dan met vloeibare kristallen eraan toegevoegd zodat er een regenboogachtige gloed overheen komt. Phaze lijkt op het meest roze roze – waarmee de hele ruzie met Kapoor begon – maar vanuit een andere hoek wordt de verf opeens paars. Semple heeft de twee kleuren al in zijn eigen werk gebruikt en nu zijn ze ook beschikbaar voor iedereen die niet Anish Kapoor heet.

Semple zegt dat zijn strijd veel steun vanuit de kunstwereld krijgt. “Het is fantastisch om te zien dat er heel veel prachtige dingen met dit materiaal wordt gemaakt,” zegt hij. “En daar zitten ook dingen tussen die ik nooit voor mogelijk hield. Ik word elke keer blij als er weer iets nieuws wordt gepost met #sharetheblack en ik weet dat daarmee bewezen wordt dat Kapoor en de makers van Vantablack verkeerd bezig zijn. Het is echt niet nodig dat een kunstenaar een bepaalde kleur voor zichzelf inpikt.”

Beeld met dank aan Stuart Semple / CultureHustle.com

Op de website van Stuart Semple lees je meer over zijn werk. Zijn nieuwe kleuren zijn te koop via Culture Hustle.