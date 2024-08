Anna Nooshin maakt gratis reclame voor Shell

WE ARE THE BORG. LOWER YOUR SHIELDS AND SURRENDER YOUR SHIPS. WE WILL ADD YOUR BIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL DISTINCTIVENESS TO OUR OWN. YOUR CULTURE WILL ADAPT TO SERVICE US. RESISTANCE IS FUTILE.

Ik moest hieraan denken toen ik de foto van Shell met Anna Nooshin voorbij zag komen vanochtend. Ik was gewoon een beetje aan het scrollen natuurlijk. Niets bijzonders: Influencers. Grootkapitaal. Dat soort alledaagse dystopische shit.

Soms komt het nog voor dat ik iets zie waar ik graag over wil schrijven omdat ik het afstotelijk vind, maar dan doe ik dat vaak niet omdat het zo voor de hand ligt. Het kapitalisme is slecht… oeeehhhh. Influencers: Ugh! Niet echt nieuw.

Aan de andere kant: nu staat influencer Anna Nooshin in een badpak met een ‘recyclebare fles’ op het strand namens Shell, de grootste vervuiler van Nederland, en nummer 6 in de wereld: “Great Initiative” te zeggen. En ik weet niet hoe het mogelijk is dat ik nog niet afgestompt genoeg ben, maar iets aan deze perfecte compositie van walgelijkheid prikkelt mij genoeg om toch in de pen te klimmen.

Sure, The Plastic Bank is een groen initiatief tegen oceaanplastic. En iedereen weet al dat bedrijven zoals Shell graag hun bedrijfsimago groenwassen, en dat influencers voor een paar ruggen bereid zijn tot bijna alles. Dus waarom erover schrijven? Wat valt er te zeggen dat niet allang gezegd is?

Waarschijnlijk niks. Mij verbaasde het in elk geval dat de influencer in kwestie zegt er geen geld voor te hebben gekregen. Van een medewerker van Nooshin begrijp ik dat zij “dit heeft gedeeld puur uit goede bedoeling.” En schrijver en DJ Yuki Kempees dacht misschien hetzelfde?

Kleine situatieschets: Shell werkt samen met het goede doel The Plastic Bank. Tweevoudig Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselbergh heeft een documentaire gemaakt over het belang van dat goede doel die te zien is op de website van Shell. Duurzame ondernemers zoals Boyan Slat van The Ocean Clean up worden genamedropt, en influencers verspreiden die samenwerking met een betrokken blik en in een guitig badpak, blijkbaar voor niks.

Iedereen doet mee. Iedereen strijdt voor een zaak; de eigen; de goede; die van Shell, maar uiteindelijk dus allemaal vooral voor die van Shell, en ik voel me vooral een oude overbodige lul dat ik me d’r nog druk om maak. Een beetje zoals mijn moeder.

Mijn moeder, veteraan van 25 jaar slechte detectives, wordt ook nog steeds boos over de komst van het reclameblok. Echt boos. Woedend. Mijn moeder de kluizenaar. Ook zij verandert niet. Net als de wereld. Ook mijn kind zal influencer worden. Dus beter blijf ik een beetje cool. Resistance is futile.

Het ding met deze campagne is dat het in één gebaar laat zien hoe hopeloos het is je druk te maken over iets wat zo geaccepteerd is. Iedereen die in verzet komt, komt tegen de wereld in verzet. Dus kijk je mee, en werk je mee aan een wereld waarin influencers volgers beïnvloeden met berichtjes die ze ingefluisterd krijgen van Shell.