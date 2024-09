Antal, The Black Madonna en Mr. Scruff naar Lente Kabinet

Als dit niet een goed begin van je week is: Lente Kabinet Festival heeft zojuist de complete line-up bekendgemaakt. Onder andere Antal, The Black Madonna, Mr. Scruff, Sadar Bahar en elektronica-pionier Silver Apples gaan ervoor zorgen dat 27 mei een gezellige dag wordt.

Er zijn live-sets van onder andere Nino Du Brasil, Powell en Soichi Terada en dj-sets van Helena Hauff, Max Abysmal en Matthew Herbert. Check de volledige line-up hieronder:

Aksak Maboul & Véronique Vincent

Antal

DJ Arif

Boo Williams

Bruxas (live)

David Vunk

Elena Colombi

Helena Hauff

Izabel

Luc Mast

Lovefingers

Konstantin

Matthew Herbert (dj-set)

Max Abysmal

Moscoman

Mr. Scruff

Nino Du Brasil (live)

Orpheu The Wizard

Objekt

Palms Trax

Sadar Bahar

Silver Apples (live)

Powell (live)

Soichi Terada (live)

The Black Madonna

Tolouse Low Trax (live)

Willow

Zaltan & Orpheu The Wizard

751

Kunst en cultuur

Joyce Leuven

Martijntje Cornelia: De Suikerspinjuwelier

Steven de Peven & Bart Eysink Smeets: De Koude Kermis

Pet van Luijtgaarden: Tour D’Artistique

Cineville’s Flipbook Studio

Radio Romantiek

Victor Schaduw