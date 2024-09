Anthony Kiedis redde een baby tijdens de opnames van Carpool Karaoke

Vorige week zaten The Red Hot Chili Peppers samen met James Corden in de auto voor een nieuwe aflevering van Carpool Karaoke. Dat leverde vijftien emotionele, verwarrende minuten aan televisie op. Anthony Kiedis en James Corden hielden spontaan een worstelwedstrijd in de tuin van een vreemde en terug in de auto besloot iedereen zijn shirt uit te trekken bij The Zephyr Song. In een interview met Radio X vertelt Kiedis aan radiohost Chris Moyles over de nog veel gekkere dingen die tijdens de opnames zijn gebeurd, maar de uitzending niet hebben gehaald.

Kiedis vertelt dat na de worstelwedstrijd er een “glorieuze dance-off” ontstond, en dat ze de uitslag vierden met Mexicaans eten in een tentje om de hoek. Het was op die plek dat er, zo zegt hij “een vrouw uit een huis kwam gerend met haar baby op de arm, schreeuwend: ‘mijn kind, mijn kind, mijn kind ademt niet!’” Dus Kiedis, de rest van The Chili Peppers en Corden renden direct naar haar toe.

“De vrouw duwde het kind in mijn armen,” zegt Kiedis. “De baby ademde niet, dus ik dacht: ik probeer het kind te reanimeren in de hoop dat het weer wat zuurstof krijgt, maar het mondje zat potdicht. Dus begon ik over het buikje te wrijven. Er kwamen belletjes uit de mond en de ogen rolden terug op hun plek. De ambulance kwam aan, ik overhandigde de baby waar het naar omstandigheden weer goed mee ging en wij gingen door met de opnames.”

Wanneer hij van de radiohost voor de hand liggende vragen krijgt voorgeschoteld als “IS DIT SERIEUS??”, antwoordt hij met een simpel: “Als je zelf vader bent en iemand roept ‘mijn kind!’, dan ren je direct naar de overkant van de straat.”

Luister hieronder naar het hele verhaal, verteld door Anthony Jezus zelf: