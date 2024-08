Steeds vaker werkt antibiotica niet meer

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Sydney is gebleken dat de weerstand tegen antibiotica wereldwijd zo erg aan het stijgen is dat medicatie die wordt gebruikt om veelvoorkomende infecties bij kinderen en baby’s te behandelen, niet meer effectief is.

Bij het onderzoek werd ontdekt dat veel gebruikelijke antibiotica die door de World Health Organisation (WHO) worden aanbevolen, nu minder dan 50% werkzaam is bij het behandelen van infecties als longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking bij kinderen.

De zwaarst getroffen regio’s zijn Zuidoost-Azië en landen in de Stille Oceaan. In Indonesië en de Filippijnen sterven er elk jaar duizenden kinderen onnodig als gevolg van antibioticaresistentie.

Deze weerstand kan voorkomen wanneer bacteriën mechanismen ontwikkelen die ze tegen antibiotica beschermen, waardoor medicatie niet langer effectief is.

Schimmels kunnen zich ook ontwikkelen om bestand te zijn tegen schimmelwerende middelen, en hetzelfde geldt voor virussen en antivirale middelen. Antimicrobiële weerstand ontwikkelt zich niet alleen in de gastheer – oftewel, het is niet alsof een persoon te veel antimicrobiële medicatie neemt – het gebeurt gezamenlijk. De microbe zoals die wereldwijd bestaat, ontwikkelt resistentie, ongeacht wie er wordt behandeld.

Maar die ontwikkeling is problematischer voor kinderen dan voor volwassenen, aangezien het minder waarschijnlijk is dat nieuwe medicatie bij kinderen getest wordt en voor hen beschikbaar wordt.

De WHO heeft antimicrobiële weerstand als een van de top 10 bedreigingen voor de wereldwijde volksgezondheid genoemd.

Wereldwijd komen er jaarlijks naar schatting zo’n 3 miljoen gevallen van bloedvergiftiging voor bij baby’s. Daarvan kunnen er tot 570.000 fataal zijn. Veel van deze gevallen zijn te danken aan een gebrek aan effectieve antibiotica om resistente bacteriën te behandelen.

Door het onderzoek wordt er druk gezet om wereldwijde richtlijnen over antibiotica te updaten, zodat de snel stijgende percentages van antimicrobiële weerstand bijgehouden kunnen worden. De meest recente richtlijn van de WHO werd in 2013 gepubliceerd.

De hoofdonderzoeker van het onderzoek, Dr. Phoebe Williams van de School of Public Health van de universiteit en het Sydney Infectious Diseases Institute, zei dat het onderzoek Australië en de rest van de wereld wakker zou moeten schudden.

“We zijn niet immuun voor dit probleem – de last van antimicrobiële weerstand staat voor onze voordeur,” zegt ze.

“Weerstand tegen antibiotica is sneller aan het stijgen dan we doorhebben. We hebben dringend nieuwe oplossingen nodig om een einde te maken aan invasieve infecties die tegen verschillende medicijnen resistent zijn, en tegen het onnodige sterven van duizenden kinderen elk jaar.”



