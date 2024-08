Antwerpen en Gent door de ogen van Nederlandse rapper Yung Nnelg

Dit artikel verscheen eerder op NOISEY Nederland.

Behalve geniaal is de Nederlandse rapper Nnelg ook onnavolgbaar. Zo hebben onze noorderburen geen idee waar Yung de mosterd vandaan haalt, ze proberen hem zelfs niet meer te begrijpen. Want zelfs als hij het, begeleid door ontzettend duidelijke beelden, stap voor stap uitlegt, tasten ze nog volledig in het duister. Misschien moet je niet alles proberen te begrijpen en je gewoon tevreden stellen met lekkere muziek.

Het goede nieuws voor ons Belgen is dit: niet alleen in Nederland zijn ze het spoor bijster, want nu Nnelgie’s Grand Slam Tour ook internationaal gaat, kunnen wij ons mee afvragen waar dit allemaal over gaat. Misschien heb jij een idee? Op deze foto’s die Kiet Hoang maakte met een wegwerpcamera werd perfect vastgelegd hoe team Nnelg ook bij ons in Antwerpen en Gent voor complete onwetendheid zorgt.