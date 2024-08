Antwerpse modestudenten over hun eerste schooldag-outfit en de Belgische mode

VICE duikt volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — ontdek het allemaal in de VICE Student Guide.

Ze kennen nog geen enkele Antwerpse straatnaam uit het hoofd, maar wel alle generaties modeontwerpers. Op hun allereerste lesdag aan de wereldberoemde Antwerpse modeacademie vraagt VICE naar de verwachtingen en inspiratie van de nieuwe lichting modestudenten.

Kin Sum en Wei Lin (China)

VICE: Hé jongens, jullie kennen elkaar uit Huangzhou. Waarom komen jullie in Antwerpen studeren?

Wei: Mijn laatste school in Milaan was veel commerciëler, in Antwerpen wil ik me vooral creatief ontplooien.

Kin: Ik heb kunst gestudeerd in Londen vorig jaar, maar het moest er allemaal zo snel gaan. Het was er ook altijd heel luid, ik kon me er moeilijk concentreren. Ik denk dat België beter bij me past.

Houden jullie van Belgische ontwerpers?

Wei: De Antwerpse Zes zijn heel bekend, ook in China. Vorig schooljaar is hier ook een Chinese student afgestudeerd, Sensen Li, die is nu heel beroemd in China. Maar ik denk wel dat het heel moeilijk is om hier af te studeren hoor.

Kin: Ik hou heel erg van Raf Simons, hij is mijn favoriete ontwerper.

Wat dragen jullie vandaag?

Wei: Mijn hemd is van een Chinees merk, dat heet Pronounce. De designer heeft z’n Master gehaald in Malanconi in Italië. Ik weet het omdat ik het echt een leuk hemd vind. Mijn broek en sokken zijn van Uniqlo, en ik draag Birkenstocks. Hoe spreek je dat ook alweer uit?

Kin: Mijn schoenen zijn van Martin Margiela. Mijn broek is van een Chinese ontwerper, mijn jas heb ik in een tweedehandswinkel in Australië gekocht. Dit shirt komt uit Hong Kong gekocht, het is van een streetwearmerk.

Sara (Frankrijk)

VICE: Waarom koos jij voor Antwerpen, Sara?

Sara: Ik kom uit Parijs en heb beeldende kunsten in Biarritz gestudeerd. Nadien wilde ik heel graag naar het buitenland, want mijn vroegere scholen waren niet zo open minded. Ik kreeg heel theoretisch kunstonderwijs. In Parijs bijvoorbeeld, moet je er hetero uitzien, daar kan je je niet zo makkelijk heel excentriek kleden. Deze school is echt geweldig. Er zijn een aantal alumni die ik echt goed vind, zoals Martin Margiela.

Die naam is al veel gevallen, wat maakt Margiela zo bijzonder? Margiela behandelt mode op een conceptuele manier. Hij heeft een avant-gardistische stijl en deconstrueert kleding. Dat vind ik interessant.

Wat draag je vandaag? Een oude jas met nepbont en een tas die ik zelf heb gemaakt. Die was eerst een jas. Mijn broek zit heerlijk. Je kan zoveel eten als je wil, ze geeft gewoon mee. En mijn schoenen zijn vintage, recht uit de nineties.

Noah (België)

VICE: Noah, waarom koos jij voor Antwerpen? Noah: Als Belg ken je de geschiedenis van de school en de Antwerpse Zes. Er zijn hier heel veel inspirerende mensen afgestudeerd, hier kan je je echt creatief uitleven en ontwikkelen. Het is gewoon een van de beste scholen.

“Ik heb die boots gekocht, en dan was mijn geld voor de zomer op.”

Wat heb je vandaag aan? Ik draag een gewone wollen broek en een t-shirt. Mijn boots en mijn jas zijn van Ann Demeulemeester.

Zulke stukken van Ann Demeulemeester, kan je die als jonge student wel betalen? Ik krijg nog geld van mijn ouders, maar niet genoeg voor zulke aankopen. Ik heb die boots gekocht, en dan was mijn geld voor de zomer op. Meestal geef ik al mijn geld in één keer uit, haha. De jas was een cadeau.

Waarom ben je überhaupt mode gaan studeren? Mijn ouders zijn allebei ontwerpers, in de automotive en in de industriële sector. Ze hechtten altijd al veel waarde aan esthetiek. Dat heb ik meegekregen.

“De Belgische sfeer inspireert me. Het is hier altijd wat ongemakkelijk”

Wat inspireert je?

De Belgische sfeer. Iedereen is hier wat op zichzelf. Het heeft iets komisch, iets vreemds, absurd zelfs soms. Van de muziek, over de films, naar het leven. Alles is hier altijd wat ongemakkelijk, omdat iedereen hier zo gesloten is.

Guillaume (België)

VICE: Guillaume, jij komt uit Brussel. Waarom kom je in Antwerpen studeren?

Guillaume: Ik vind de aanpak van Antwerpen heel interessant. Hier moet je tekenen en concepten bedenken op een hele creatieve manier. Het is ook een hele internationale school. Ik vind het heel verrijkend om hier andere culturen te ontmoeten.

Wat heb je aan vandaag?

Een vintage Japanse kimonobroek, sandalen, een lederen jas en een tanktop van Raf Simons. De tas heb ik in Brussel gekocht. En deze jas is van mijn kersverse vriendin Sara. Ik had het koud vandaag.

Antonia en Andrej (Duitsland en Engeland)

VICE: Hé Andrej en Antonia, waar halen jullie je inspiratie?

Andrej: Ik ben tussen kunst opgegroeid, want mijn ouders zijn kunstverzamelaars, maar eigenlijk kan je overal inspiratie vinden.

Antonia: Ik lees heel veel, ook op het internet en op fora. 4chan is een grote bron van inspiratie.

Wat brengt het komende jaar voor jullie?

Antonia: Ik wil mijn eigen stijl ontwikkelen, los van trends. Andrej: Het wordt ongetwijfeld een topervaring, zelfs als we niet slagen, haha.

Wat hebben jullie aan?

Andrej: Ik draag vandaag Hermès en Uniqlo. Mijn schoenen zijn van Jimmy Choo.

Antonia: Mijn kleren komen allemaal uit de kringloopwinkel. Kijk, mijn schoenen zijn zelfs fake Margiela’s. Die zitten supergoed, alsof het balletschoentjes zijn!

Anneleen (België)

VICE: Hé Anneleen, hoeveel Belgen zitten er in jullie klas dit jaar?

Anneleen: Vijftien van de meer dan zeventig studenten zijn Belgen, als ik me niet vergis.

Waarom kom jij hier studeren?

Eigenlijk was ik al van kleins af aan heel erg in mode geïnteresseerd. Ik heb twee jaar ASO gedaan om nadien te kunnen overschakelen naar KSO, om nadien hier mode te kunnen komen studeren. Deze richting en deze scholen waren al sinds het begin mijn doel.

Welke kleren draag je vandaag?

Ik draag een bloes van Ann Demeulemeester en een lederen hemd van een tweedehandswinkel. Dat past bij mijn lederen boots. Mijn broek is gewoon gemakkelijk. We moeten hier veel werken, dan wil je iets gemakkelijks dragen.

