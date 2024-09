Antwoord op de meest gegoogelde vragen over de lijsttrekkers

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Gisteren slingerde Google Trends, dat cijfertjes bijhoudt over wie wat hoe vaak zoekt op Google, de data online over de verkiezingsgerelateerde vragen die mensen de afgelopen tijd in hun zoekbalkje typten. Op de pagina is onder andere te zien welke politicus (Geert Wilders) en partij (de PVV) het meest zijn gegoogeld, en welke vragen mensen hebben over de verkiezingen en de belangrijkste politieke onderwerpen. Naast pareltjes als “Waarom komen er de laatste jaren zoeveel vlucthelingen naar Europa?” [sic] hadden veel Googelaars ook prangende vragen over de lijsttrekkers.

Omdat wij niet te beroerd zijn om de internetgebruiker aan wat nuttige informatie te helpen, en we je graag wat opzoekwerk uit handen nemen, geven we hieronder antwoord op de vijf meest gegoogelde vragen over de vijf meest gegoogelde politici van de afgelopen week.

Mark Rutte

Hoe oud is Mark Rutte?

Mark is vorige week, op Valentijnsdag, 50 jaar geworden. Hij is precies twee jaar jonger dan Mental Theo.

Hoe lang is Rutte?

1 meter 95. Dat is 30 centimeter langer dan zowel de Duitse Bondskanselier Merkel als de Franse premier Cazeneuve.

Hoe lang is Rutte aan de macht?

Mark Rutte is premier van Nederland sinds 14 oktober 2010, maar hij zit al sinds 2003 in de Tweede Kamer en was in 1988 al voorzitter van de JOVD, de jongerentak van de VVD.

Wie is Mark Rutte?

Mark Rutte is ‘de gemiddelde Nederlander‘, de normaalste man van het land. Zijn lievelingswebsite is nu.nl en hij gaat graag op vakantie naar New York.

Wat verdient Mark Rutte?

Rutte verdient 157.287 euro per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dat is evenveel als andere ministers.

Geert Wilders

Hoe oud is Geert Wilders?

53.

Wie is de vrouw van Geert Wilders?

Ze heet Krisztina, en ze komt uit Hongarije. Verder weten we zeer weinig van haar, wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat haar man al jaren niet zonder beveiliging over straat kan.

Wat wil Geert Wilders veranderen?

Dat heeft Wilders keurig op een rijtje gezet in het partijprogramma van de PVV, maar als je één A4’tje nog steeds tl;dr vindt: minder, minder, minder Marokkanen, moskeeën, asielzoekers, eigen risico, windmolens en motorrijtuigenbelasting en meer, meer, meer directe democratie en geld voor zorg, defensie en politie. Hoe hij dit allemaal precies wil gaan doen heeft Wilders nooit uitgelegd – zelfs Rick ‘breekijzertje’ Nieman kon geen concrete plannen uit ‘m trekken.

Van welke partij is Geert Wilders?

De PVV.

Hoe lang is Geert Wilder?

Afgaande op LinkedIn, Facebook, Twitter, de Telefoongids en een snelle Google-speurtocht lijkt “Geert Wilder” niet te bestaan.



Meneer G. Wilder. Afbeelding via de Universiteit van Iowa

Wel werkt er een David G. Wilder als professor in Biomedical Engineering aan de Universiteit van Iowa. Het is niet bekend hoe lang David G. Wilder is.

Jesse Klaver

Hoe oud is Jesse Klaver?

30, waarmee hij er lekker inwrijft hoe weinig alle andere dertigjarigen eigenlijk van hun leven maken.

Wie is Jesse Klaver?

Afhankelijk van wie je het vraagt, de grote hoop van links, de Justin Trudeau van de lage landen, het politieke wonderkind dat ons eigenhandig van de populistische ondergang gaat redden, of een verwend vrijeschoolkind dat liegt over zijn jeugd en het vooral moet hebben van z’n dromerige krullen en van Obama gekopieerde oneliners.

Wie is de vader van Jesse Klaver?

Het enige dat we weten over de vader van Jesse Klaver is dat hij er vrij snel na de geboorte van Jesse vandoor ging, en dat het een Marokkaan is.

Van welke partij is Jesse Klaver?

GroenLinks.

Wat is de echte naam van Jesse Klaver?

Jesse Feras Klaver, tenzij je niet vies bent van een complottheorietje en denkt dat hij eigenlijk Yasser Feras heet.

Lodewijk Asscher

Hoe oud is Lodewijk Asscher?

42.

Waar is Asscher geboren?

In Amsterdam.

Hoe schrijf je Lodewijk Asscher?

Zo.

Van welke partij is Lodewijk Asscher?

De Partij van de Arbeid, die door mensen die van korte woorden houden vaak wordt afgekort tot “PVDA” en door mensen die van middellange woorden houden tot “P van de A”.

Wanneer is de PvdA opgericht?

Op 9 februari 1946, onder het wakend oog van Vadertje Drees.

Alexander Pechtold

Hoe oud is Alexander Pechtold?

51.

Wat zijn de standpunten van D66?

D66 is in ieder geval altijd voor meer en beter onderwijs. En ze zijn voor de regulering van de wietteelt. De rest van het partijprogramma kan je hier vinden.

Waarom was Alexander Pechtold boos op Geert Wilders?

Zo. Heb je even? De laatste keer dat Pechtold boos was op Wilders, was omdat Wilders een paar gefotoshopte plaatjes op Twitter had gezet. Maar Pechtold en Wilders zijn sowieso niet echt vrienden. Wilders noemde Pechtold bijvoorbeeld een keer een “miezerig, hypocriet mannetje.” Dat is niet echt iets dat vrienden doen.

Wie is Alexander Pechtold?

Die meneer in de Tweede Kamer die altijd ruzie heeft met Geert Wilders.

Waarom hebben Wilders en Pechtold ruzie?

Omdat ze nogal uiteenlopende politieke opvattingen hebben. En omdat ze niet bang zijn om elkaar in krachtige bewoording te laten weten wat ze van elkaars ideeën vinden. Maar misschien is de ruzie tussen Wilders en Pechtold gewoon een politiek spel, en zijn ze buiten de Kamer maatjes. Waarschijnlijk niet, maar we mogen hopen.