Anuka is eindelijk klaar om haar gezicht te laten zien

Als zangeres is Anuka (de 25-jarige Anouk Hendriks) te horen op een hele rits aan soundcloud-knallers van producers van over de hele wereld, maar ook bijvoorbeeld in het refrein in dit liedje van Jebroer. In het afgelopen half jaar heeft ze twee EP’s uitgebracht, waarvan het liedje Psychedelic Addict meer dan twee miljoen keer is bekeken op YouTube. Lang werkte ze voornamelijk achter de schermen, maar daar komt nu verandering in met de single Used, afkomstig van de EP Perspective, die ze volgende week, op 27 maart, in eigen beheer uitbrengt. De clip van dat liedje, die werd gemaakt door Charlene van Kasteren, kun je hieronder voor het eerst bekijken.

Naast zingen produceert Hendriks haar eigen muziek. Voor Perspective werkte ze daarvoor samen met Wannes Salomé van Klangstof. Het eerste resultaat daarvan is een videoclip waar de emotie vanaf spat, zonder opsmuk, en waarin Hendriks zichzelf op een dappere manier blootgeeft – letterlijk.

