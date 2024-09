Apen maken de weg vrij voor mannelijke anticonceptie

Volgens het onderzoek, dat een paar dagen geleden werd gepubliceerd in het tijdschrift Basic and Clinical Andrology, zijn we een stap dichterbij een nieuwe vorm van anticonceptie voor mannen. Tijdens de proefperiode van ruim een jaar werd het niet-hormonale anticonceptiemiddel Vasalgel op apen getest, in het California National Primate Research Center. Het middel bleek effectief te zijn.



Vasalgel is sinds 2010 in de roulatie, en is minder agressief en gemakkelijker omkeerbaar dan vasectomie. De gelachtige substantie wordt in de zaadleider geïnjecteerd, en dient in feite als een soort muur, die de afgifte van zaadcellen blokkeert. Alhoewel vloeistof zich een weg door de gel heen kan werken, geldt dat niet voor sperma, waardoor het lichaam dit weer absorbeert. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat Vasalgel ook werkt bij konijnen; zowel bij het blokkeren van de zaadcellen, als bij het terugdraaien van het proces en het opnieuw openen van de zaadleider.



In het huidige onderzoek gaven de onderzoekers zestien volwassen, mannelijke resusapen een Vasalgel-injectie. Na een week, waarin de dieren de mogelijkheid kregen te herstellen, mochten de apen weer naar hun buitenverblijf, waar ook drie tot negen vruchtbare vrouwtjesapen verbleven die allemaal een succesvolle voortplantingsgeschiedenis hadden. De apen werden gedurende tenminste één broedseizoen, ongeveer van midden september tot midden mei, bij elkaar gehouden.



“Volgens ongepubliceerde data, die de afgelopen veertig jaar verzameld werd voor het in stand houden van de kolonie, is de zwangerschapsratio van geslachtsrijpe vrouwtjes – die in een soort graanschuur leven – ongeveer tachtig procent per broedseizoen,” aldus het onderzoek. Aan het einde van de proefperiode waren de vrouwtjes niet zwanger, ondanks het feit dat er door de onderzoekers normaal broedgedrag was waargenomen.



Linda Brent is de uitvoerend directeur van de Parsemus Foundation, de medische non-profit onderzoeksorganisatie die het onderzoek heeft gefinancierd. Zij zegt dat de resultaten van dit onderzoek “vertrouwen bieden voor het daadwerkelijke gebruik van dit anticonceptiemiddel onder mensen. Het bevestigt dat Vasalgel goed werkt bij apen, die in veel meer opzichten op de mens lijken,” zegt ze tegen Broadly. “Bovendien werd dit onderzoek uitgevoerd in een semi-natuurlijke omgeving en werd zwangerschap (of het gebrek daaraan) als resultaat gebruikt, in plaats van het aantal zaadcellen in het sperma.”



Hoewel er gedurende de proefperiode twee complicaties werden waargenomen – foutieve plaatsing van de gel en een spermagranuloom –, zegt Brent dat de uitkomsten over het geheel positief zijn. “Spermagranulomen komen vaak voor na een vasectomie, en zijn het gevolg van kleine hoeveelheden sperma die uit de zaadleider naar het omliggende weefsel lekken,” legt ze uit. “Het aantal incidenten dat is waargenomen in ons onderzoek, was veel lager dan bij apen van deze kolonie die een vasectomie waren ondergaan. Daarom waren we erg blij dat dit onderzoek uitwees dat Vasalgel goed verdragen werd, met verminderde complicaties.”



Om mannen over de hele wereld – na de publicatie van dit onderzoek – aan de Vasalgel te krijgen, is de volgende stap een klinische proef bij mensen, aldus Brent. “Aangezien mannen op dit moment heel weinig beschikbare anticonceptiemiddelen (condooms, vasectomie) hebben, heeft het verstrekken van langwerkende, niet-hormonale en omkeerbare anticonceptie, zoals Vasalgel, de potentie om patronen in de gezinsplanning te veranderen,” zegt ze, “en hopelijk ook het aantal ongewenste zwangerschappen te verminderen.”



Afgelopen jaar noemde Aaron Hamlin, uitvoerend directeur van de Male Contraception Initiative, Vasalgel “een totale ommekeer” voor mannen en vrouwen. Condooms zullen belangrijk blijven bij het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschap, zo liet hij weten in The Telegraph, maar ze zijn gewoon niet zo effectief als ze initieel bedoeld waren, door toedoen van gebruikersfouten. Deze potentiële optie “beweegt de lasten van anticonceptie naar gedeeld grondgebied,” besluit hij.

–

Videos by VICE

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.