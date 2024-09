Aphex Twin ontwikkelde presets voor de nieuwe Korg-synthesizer

Synth-nerds opgelet! Korg heeft een nieuwe analoge, monofone synthesizer aangekondigd: de Monologue. Niemand minder dan Aphex Twin heeft er presets voor ontworpen en advies gegeven bij het ontwikkelen van het instrument. Wat deze synthesizer zo cool maakt, is dat je hem ook anders kunt stemmen en tussentonen kunt opzoeken.

Presets van de Korg Monologue, de eerste is ongetwijfeld een hallucinatoir staaltje vakmanschap van Aphex Twin

Een voorbeeld van een Aphex Twin-productie met tussentonen



Een van de elementen die de muziek van Aphex Twin zo spannend maakt, is dat hij vaak zulke tussentonen opzoekt. Check deze Reddit maar even voor een hele berg voorbeelden, waarin meteen wordt bediscussieerd of hij daadwerkelijk microtoonladders heeft gemaakt of gewoon zijn synthesizers een beetje heeft ontstemd.

Het antwoord is nu duidelijk: Richard D. James heeft er natuurlijk over nagedacht. Met de Monologue – die vanaf januari 2017 te koop is – wordt het als slaapkamerproducer veel gemakkelijker om datzelfde effect te bereiken. Hij is nu al te bestellen voor 299 dollar.