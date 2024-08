Apocalyptische foto’s van de bosbranden in Australië

Australië staat in de fik. De afgelopen maanden is bijna 16 miljoen hectare aan land afgebrand, zijn er 24 mensen overleden, waarvan zeven in de afgelopen week, en zijn er naar schatting alleen al in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales 480 miljoen dieren omgekomen. Ook zijn er meer dan 1500 huizen vernietigd.

Grote delen van het land zijn in rook gehuld, wat zelfs merkbaar is in Nieuw-Zeeland, en de hoofdstad Canberra is onlangs uitgeroepen tot plek met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. In veel gebieden heeft de lucht constant een rode gloed, in andere is het midden op de dag pikdonker. Volledige dorpen zijn gedwongen om naar het strand te vluchten, waar ze door het leger worden geëvacueerd met rubberboten en marineschepen – het zou best eens de grootste maritieme reddingsoperatie buiten oorlogstijd van de Australische geschiedenis kunnen zijn.

Als je de situatie zou moeten omschrijven, komt het woord ‘apocalyptisch’ al vrij snel naar boven. En aangezien de autoriteiten waarschuwen dat dit hellevuur nog maanden zou kunnen branden, ziet het ernaar uit dat we die term nog wel vaker zullen horen. Het is misschien wel de ergste klimaatramp die het land ooit heeft meegemaakt. En elke dag verschijnen er weer nieuwe beelden vanuit de brandhaard, die laten zien in wat voor hel Australië is beland.

Brandweerlieden bestrijden een bosbrand in Moruya, een dorp in Nieuw-Zuid-Wales op 4 januari 2020. Meer dan 3000 militaire reservisten zijn opgeroepen om zich tegen de branden in te zetten, en tienduizenden mensen zijn van huis gevlucht onder catastrofale omstandigheden. Peter Parks / AFP

Een afgebrand voertuig op de Quinlans Street na een nachtelijke brand in Quaama in Nieuw-Zuid-Wales, op 6 januari 2020. Na een weekend waarin grote gebieden in zwartgeblakerde landschappen waren veranderd, werden reservetroepen verspreid over drie Australische deelstaten. Beeld: Saeed Khan / AFP

Bewoners bij een brandend hek in Hillsville bij Taree, op 350 kilometer ten noorden van Sydney op 12 november 2019. Op 11 november werd in Queensland en Nieuw-Zuid-Wales de noodtoestand uitgeroepen en werden alle bewoners in en rondom Sydney gewaarschuwd voor het “catastrofale” brandgevaar. Peter Parks / AFP

De lucht boven Richmond Valley in Nieuw-Zuid-Wales, op 26 november 2019. Het brandseizoen begint volgens wetenschappers steeds eerder en wordt steeds extremer, aangezien het dankzij klimaatverandering ook steeds heter en droger wordt. Saeed Khan/ AFP

Op deze foto, die genomen is op 7 december 2019, treffen brandweerlieden maatregelen om bewoonde gebieden te behoeden van branden in de mangrovebossen, zo’n honderd kilometer ten noorden van Sydney. Saeed Khan / AFP

Deze foto is genomen op 3 januari en werd uitgedeeld door de Australische marine. Je ziet mensen die geëvacueerd werden vanuit Mallacoota in Victoria, en naar het schip Mv Sycamore werden gebracht. Het Australische leger redde honderden mensen uit dit dorp, dat omringd werd door vuur. Shane Cameron / Koninklijke Australische Maine / AFP

Brandweerlieden bij een bosbrand in Dargan, 130 kilometer ten noordwesten van Sydney op 18 december 2019. Saeed Khan / AFP

De lucht is felrood van de rook in de Snowy Valley, vlak buiten de stad Cooma op 4 januari 2020. Saeed Khan / AFP

Twee mannen kijken naar een grote bosbrand vanuit Bargo, op 150 kilometer ten zuidwesten van Sydney, op 19 december 2019. Vanwege de bosbranden, die veel huizen hebben verwoest en grote gebieden teisteren met giftige rookwolken, is op 19 december opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in Nieuw-Zuid-Wales, het dichtstbevolkte gebied van Australië. Peter Parks / AFP

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE AU.