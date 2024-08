Appelsap maakt een eerste lading namen bekend, en die is niet mis

Kun je het al ruiken? Misschien zelfs al een beetje voelen? Dat is het festivalseizoen dat je zintuigen begint te kietelen. Het duurt niet lang meer of je moet elk weekend weer moeilijke keuzes maken tussen een feestje hier of een fuifje daar, dus is het essentieel om nu – in de druilende regen – alvast een planning te maken voor wat je deze zomer gaat doen. Hier, laat ons je een handje helpen: ga naar Appelsap, want kijk die eerste rij namen eens die we hier aankondigen (en gisteren misschien al ergens te vinden was).



Zo komt Smooky MarGielaa – de vijftienjarige ster uit de Bronx die de aandacht trok van A$AP Mob – de boel in lichtelaaie zetten, en komt Famous Dex (Pick It Up!) ook voor het eerst naar Nederland. Ook Madlib komt langs, Wiley is van de partij, net als Jacin Trill, De Jeugd van Tegenwoordig, SMIB, Leafs en Idaly. Oh, en nog een bescheiden nieuwtje: ons jaarlijkse Noisey-podium is dit jaar de grootste stage van het festival. No biggie.

De volledige line-up tot nu toe:

Famous Dex

Smooky MarGielaa

Wiley

Madlib

De Jeugd van Tegenwoordig

SMIB

Jarreau Vandal

Kojo Funds

Biig Piig Nines

Jacin trill

Abstract

Snoh Aalegra

Idaly

Leafs

Tifanny Calver

Kojey Radical

Vic Crezée

Poke

Amy Becker

Lion Kojo

Paquito Moniz

Fosa YG & Loopey

Edzon

Order Mothership



De rest van de namen wordt de komende maanden aangekondigd. We houden je op de hoogte.

Appelsap vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 augustus in het Amsterdamse Flevopark. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Appelsap .