Appelsap maakt nieuwe namen bekend, met onder meer Young M.A, LouiVos en J Hus

Afgelopen Valentijnsdag werden de eerste namen van Appelsap 2017 bekendgemaakt en daar ging ons hartje sneller van kloppen. Zo staan onder meer Kempi, Dave en cultfiguur Killer Kamal op 12 augustus in het Flevopark voor jou kijk- en luisterplezier. Maar vooral één naam verraste iedereen in positieve zin. Niemand minder dan de legendarische Lil Wayne aka Weezy F Baby (please say the baby) geeft een show in Amsterdam-Oost. Thanks a milli, Appelsap.

Vandaag maakt het Amsterdamse festival nog een hele rits namen bekend met helemaal bovenaan het lijstje de huidige koningin van de rapgame: Young M.A. Verder zijn J Hus (VK), Lunice (CA), Bokoesam, LouiVos, 070 Shake (VS), Amy Becker (VK), Jozo, De Fellas, Lion Kojo en Thomson & Ismael aan de line-up toegevoegd.

Naast nieuwe namen zijn ook de podia nu bekend. Naast de mainstage, Boiler Room en Red Light Radio zal ook het beste en meest bescheiden muziekplatform van de Benelux een podium hosten: ja, wij ja! Wie er allemaal op de Noisey-stage staan hoor je later nog van ons. Tot die tijd kun je hieronder de hele line-up (tot dusver) goed op je in laten werken.

Line-up

Lil Wayne

Young M.A

J Hus

Dave

67

Lunice

Kempi

Jarreau Vandal

070 Shake

Bokoesam

Yung Nnelg

Rotjoch United

LouiVos

Fresku, MocroManiac, Pietju Bell, Woenzelaar, Braz, Killer Kamal

De Fellas

Jozo

Vic Crezée

Mairo Nawaz

Siobhan Bell

Amy Becker

Lion Kojo

Kid De Blits

Thomson & Ismael

Stages:

Main stage

Noisey Stage

Boiler Room

Red Light Radio



Appelsap Fresh Music Festival

Zaterdag 12 Augustus 2017

Flevopark Amsterdam

12.00 – 23.00 uur

Appelsap.net/tickets