​Apple laat de normale USB-poort misschien ook uit hun nieuwe Macbooks

Eerst de audiopoort en nu de USB? Er gaan geruchten dat Apple de USB- en Magsafe-poorten (de magnetische oplader) uit de nieuwe versie van de Macbook gaan halen.

Japanse technologiewebsite Macotakara beweert dat de USB-poort niet meer in de nieuwe iteratie van de laptop zal zitten. Eerder voorspelde de website ook al dat de koptelefoon-ingang geen plek ging krijgen in de iPhone 7. De nieuwe laptops zouden hiermee meer gaan lijken op de nieuwste 12-inch Macbook.

Er wordt ook gezegd dat Apple gaat stoppen met de 11-inch Macbook Air om zich meer te richten op het 13-inch model. Zonder het 11-inch model van de Macbook Air zouden klanten meer aandacht krijgen voor de nieuwe 12-inch Macbook.

Als deze geruchten waar zijn, dan heeft de nieuwe Macbook straks alleen USB-C- en Thunderbolt 3-poorten. Beide poorten zijn ongeveer even groot als de Lightning poort (de nieuwste iPhone-oplader). Maar aangezien veel laptop-accessoires de USB-poort nog steeds wel gebruiken, zouden Apple-gebruikers daar een adapter voor moeten gebruiken. De nieuwe Macbooks zijn waarschijnlijk op te laden via USB-C of Thunderbolt.

Apple verkoopt nu al een USB-C dock waardoor er met de laptop normale USB poorten en HDMI gebruikt kan worden.

De USB-C poort gebruikt volgens PCWorld de USB 3.1-standaard. Daarmee kunnen dingen als harde schijven, camera’s en printers gewoon worden aangesloten. USB 3.1 kan ook data overbrengen met 10 gigabits per seconde, wat twee keer zo snel is als USB 3.0.

Macotakara hintte ook dat Apple de nieuwe Macbook Pro’s later in oktober aan ging kondigen. De 13.3 en 15.4 inch grote Macbooks komen misschien met een OLED-touchscreen boven het toetsenbord. Dat touchscreen zou de fysieke F1- tot F12-toetsen kunnen vervangen. Apple heeft die toetsen al omgedoopt tot functietoetsen waarbij je makkelijk het geluidsniveau kunt veranderen, omdat ze op de gemiddelde computer toch bijna niet gebruikt worden. Door deze toetsenrij te vervangen met een scherm krijgen Apple en de eindgebruiker meer mogelijkheidheden met de toetsen.

Engadget meldde verder dat Macotakara in juni soortgelijk nieuws bracht over het OLED-scherm. Toen zeiden ze dat de laptop in augustus aangekondigd zou worden, maar dat is niet gebeurd. The Inquirer en Recode melden nu dat de nieuwe Macbooks waarschijnlijk aangekondigd worden op 27 oktober.

Die nieuwe ontwikkelingen zijn nu nog alleen speculatie, maar is het wel interessant om Apple producten te zien veranderen – omdat ze ook gebruikers dwingen om mee te veranderen.