Apple heeft plannen voor een kruimelbestendig toetsenbord

Voor MacBook-gebruikers is het nogal vervelend om een broodje achter hun laptop te eten. Die irritante kruimels blijven verschrikkelijk snel tussen of onder die platte toetsen zitten, waardoor bepaalde toetsen het opeens helemaal niet meer doen. Een zin typen wordt een gigantische opgave. Je breekt je vinger bijna als je caps lock of een sneltoets probeert te gebruiken. En het meest deprimerende van alles, is dat het allemaal door je eigen gulzigheid komt.

Er zijn oplossingen voor de mensen die hun toetsenbord willen beschermen tegen vieze snackongelukken, zoals rubberen beschermlaagjes. Alleen is dit niet niet echt een goede oplossing, maar meer een doekje tegen het bloeden.

Videos by VICE

Je toetsenbord is een soort vergaarbak van alles wat je naar binnen werkt en Apple begrijpt dat als geen ander. Vandaar dat ze al bijna twee jaar op zoek zijn naar een oplossing. Vorige week meldde The Verge, dat Apple in september 2016 een patent heeft aangevraagd voor een kruimelbestendig toetsenbord.

Het ontwerp heeft een aantal upgrades ten opzichte van het huidige MacBook-toetsenbord. Er zit bijvoorbeeld een beschermlaag tussen het schakelmechanisme en de toets zelf waardoor er niks meer onder kan komen. Ook zit er een soort dun membraan onder de toetsen, dat ervoor zorgt dat met elke aanslag er lucht vrij komt en al het vuil uit de kiertjes vliegt.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen



Afbeeldingen via Apple

Als je beter wilt begrijpen hoe dat ding werkt, dan is het zeker de moeite waard om even naar de tekeningen van het patent te kijken. Of het ontwerp ook daadwerkelijk ooit op de markt zal komen, is nog maar de vraag. Dat er een patent is, betekent niet dat iets ook echt gemaakt gaat worden.

Apple heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om meer informatie.

Dus als je dit leest Apple, ik wacht nog steeds met smart op jullie antwoord!