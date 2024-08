Apple is een van de weinige techbedrijven die wel om privacy geeft

Het voelt raar om te zeggen dat ‘s werelds grootste bedrijf van de aardbodem verdwenen lijkt. Maar in de nasleep van de rampzalige headlines over bijna de hele techindustrie, is er één bedrijf waar we niks over horen. Maar wees niet bang, Apple bestaat nog gewoon.

Facebook en Google krijgen flinke klappen, omdat ze niet zo goed om zijn gegaan met iedereens persoonlijke data en ook zijn mensen boos over die die zwarte doos vol algoritmes waar verkiezingen mee beïnvloed zijn. En Amazon, Amazon neemt langzaam de wereld over en stoomwalst langzaam alle kleine ondernemingen plat.

Terwijl Mark Zuckerberg met z’n bek vol tanden staat als hem wordt gevraagd waarom iemand hem in hemelsnaam zijn gegevens zou moeten toevertrouwen en hij zelfs voor het Amerikaanse congres moet verchijnen, is Apple-directeur Tim Cook druk bezig met de promotie van een leuk pennetje voor de iPad. Zie aan de ene kant een bedrijf in totale paniek en aan de andere kant een bedrijf vol mensen die relaxed genoeg zijn om zich druk te maken over hoe je het lekkerst tekent op een tablet.

Oké, Apple heeft ook allerlei problemen. De arbeidsomstandigheden zijn door hun hele productieketen heen verre van ideaal, hun apparaten zijn lastig te repareren en onmogelijk te upgraden. Maar het belangrijkste businessmodel van Apple is niet om hun klanten te veranderen in een gigantische database en die voor een grote smak geld verkopen. Ze hadden hier alle mogelijkheden toe, maar ze maken hun winst op een wat traditionelere manier: apparaten, diensten en software verkopen.

Doordat Apple de privacy van hun gebruikers altijd zo belangrijk heeft gemaakt, bevinden ze zich nu in de superieure morele positie waar ze de FBI een duidelijk “Nee” konden verkopen toen ze vroegen om een iPhone van een terrorist te unlocken en verzuipen ze ook niet in de vloedgolf van privacyschandalen die over Silicon Valley heen spoelt.

“Het is een feit dat we heel veel geld zouden kunnen verdienen als we onze klanten als producten zouden behandelen,” zei Cook woensdag tegen Recode. “Maar we kiezen ervoor om dat niet te doen.”

Apple heeft bakken met stront over zich heen gekregen door deze houding – zelfs van hun klanten. Een gevolg hiervan is dat Siri nogal kut is, omdat het je gegevens niet doorstuurt naar de cloud. En je kunt zeggen wat je wilt over hoe duur Apple-producten zijn, het niet eens zijn met sommige hardwarebeslissingen, of bepaalde diensten belabberd vinden. Maar toen elk ander bedrijf besloot om vol in big data te duiken, was Apple daar met een alternatief voor mensen die wel iets om hun privacy geven.