Apple maakt expres je oude iPhone trager (zonder dat te zeggen)

Als de batterij van je iPhone slechter wordt, komt dat omdat Apple expres je hele telefoon trager maakt. Eerst bleef het bij mensen die op internet klaagde dat hun oude telefoon ”sloom was geworden”. Ze werden vaak als complotgekkies afgeschilderd, maar nu bestaat er ook echte data als bewijs. Apple heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin ze toegeven dat ze je telefoon inderdaad langzamer maken.

Een redditor merkte eerder deze maand op dat zijn iPhone 6S een stuk sneller was geworden nadat hij de batterij had vervangen. En ook in de benchmarks die hij uitvoerde was te zien dat zijn telefoon echt sneller was geworden. John Poole van GeekBench (een bedrijf dat benchmarks doet) postte ook nog bewijs dat dit bevestigde. Jeff Suovanen, een technicus van iFixit, voerde tests met de telefoons van zijn collega’s uit om te kijken in hoeverre een nieuwe batterij uitmaakt. Wij konden deze gegevens inzien.

Suovanen ontdekte dat een iPhone 6S met de oude batterij (het apparaat is nu ongeveer twee jaar oud) gemiddeld 57 procent slomer was in de GeekBench-test vergeleken met een nieuwe telefoon. Door de batterij te vervangen werd een telefoon meteen 70 procent sneller. “Iedereen die de volgende dag terug kwam om z’n telefoon op te halen zei, “Wow, hij is zoveel sneller,’” aldus Suovanen in een telefoongesprek.



“Het lijkt erop dat de processorkracht werd teruggeschroefd bij de oude batterijen en dat een nieuw exemplaar dat volledig terugdraait,” zei Suovanen. “We weten dat oudere batterijen capaciteit verliezen, maar we hadden niet verwacht dat de prestaties zoveel slechter zouden worden. Dit is echt een enorme verrassing.”

Apple vertelde aan TechCrunch dat ze de prestaties van hun telefoons verminderen om te voorkomen dat ze uitvallen als een app veel stroom gebruikt. Lithium-ion-batterijen verliezen met de tijd laadcapaciteit, dus is dit niet een volkomen onlogische maatregel. Wat echt totaal onlogisch en eigenlijk niet te verdedigen is, is dat Apple hier niet eerlijk over is geweest. De verklaring die Apple aan TechCrunch heeft gegeven is ook nog eens onleesbaar voor de gewone gebruiker:

Ons doel is om onze klanten de beste ervaring te geven, en goede prestaties en een lange levensduur zijn daar onderdeel van. Lithium-ion-batterijen zijn minder goed in het leveren van veel stroom als het koud is, als ze bijna leeg zijn of als ze ouder zijn, dit kan ervoor zorgen dat een apparaat onverwacht uitgaat om onderdelen van de telefoon te beschermen.

Afgelopen jaar brachten we deze functie uit voor de iPhone 6, de iPhone 6s en de iPhone SE uit om deze pieken in het stroomverbruik wat af te zwakken, maar alleen om te voorkomen dat het apparaat onverwacht uitvalt. We hebben de functie in iOS 11.2 toegevoegd aan de iPhone 7 met iOS 11.2 en we zijn ook van plan om deze functie toe te voegen aan andere producten in de toekomst.

Wat het allemaal veel erger maakt is dat Apple het moeilijk maakt om zelf de batterij te vervangen en ze ontmoedigen reparaties door een externe partij, ook al zijn ze niet in staat om grote aantallen batterijen te vervangen in hun winkels. “Het is redelijk om de prestaties te verminderen zodat de telefoon niet uitvalt, maar het is niet oké als je dat niet meldt,” zei Suovanen. “Veel mensen denken, mijn telefoon is sloom, ik moet een nieuwe. En dat zorgt ervoor dat veel telefoons die nog gewoon goed zijn worden vervangen.”

Ik belde net de dichtstbijzijnde reparatiezaak en zij vervangen een batterij voor 39 euro, bij Apple kost dat 79 euro en je moet een afspraak hebben. Hierdoor kopen vast veel mensen een nieuwe telefoon die ze eigenlijk niet nodig hebben.

En om even heel duidelijk te zijn: Je kunt je oude iPhone sneller maken. Het is mogelijk om de batterij zelf te vervangen als je dapper genoeg bent, of het door een professional laten doen.

Het schandaal dat nu ontstaan is, is er niet gekomen omdat Apple je telefoon trager maakt, maar wel doordat ze het doen zonder jou hierover in te lichten en dat ze het nogal ingewikkeld maken om dit probleem te fixen. Het probleem zit in het ontwerp van de telefoon. Je hebt speciaal gereedschap nodig om een iPhone open te maken, en meerdere onderdelen moeten worden verwijderd om het enige ding te vervangen waar je zeker van bent dat het het slijt. Iedereen is zo boos omdat Apple het tegenwerkt dat mensen hun eigen telefoon kunnen repareren. Als jij boos bent, is dat oké – het is je goed recht.