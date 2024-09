Applescal zou met liefde een track afstaan aan de serie The Leftovers

Applescal is het pseudoniem van de 28-jarige Pascal Terstappen. Hij begon als producer, maar ging later ook dj’en en live-sets spelen in clubs. Op zijn label Atomnation brengt hij, behalve van zichzelf, muziek uit van artiesten als David Douglas, Olaf Stuut en Polynation. Nadat hij twee jaar in Berlijn woonde, keerde hij in 2015 terug naar Amsterdam om zich volledig te richten op dj’en en zijn label. Tijdens ADE staat hij drie keer op het programma: vanavond trapt hij af bij Pleinvrees en vrijdag mag hij openen voor zijn grote held Four Tet, waar hij zijn nieuwe audiovisuele live-set presenteert met Hessel Stuut. We vroegen hem daarom eens naar zijn favoriete platen.

THUMP: Welke plaat heb je ooit tijdens Amsterdam Dance Event ontdekt?

Pascal Terstappen: Dat zijn er veel, maar een track die ik me nog goed herinner is Reflection Nebula 056n van Tadeo. Ik hoorde het nummer en vond het echt te gek, ik kon hem alleen niet vinden. Toen ik een tijdje later in Berlijn was, draaide Talaboman hem en vond ik hem via Shazam.

Tijdens ADE doe je een audiovisuele live-set met Hessel Stuut. Welke plaat ga je daar sowieso draaien?

We gaan alleen onuitgebrachte tracks spelen, maar in deze podcast zit (rond de vijftigste minuut) een track, Sample, die zeker voorbij gaat komen. Ik ken Hessel via zijn broer Olaf. Hij heeft een eigen project, Polynation, samen met Stijn Hosman. Hij heeft een studio thuis, waar we gewoon wat tracks maakten zonder idee erachter. Het werden uiteindelijk zes tracks, en toen kreeg ik de aanvraag van Absolut om voor ADE een live-set te doen, en het leek me tof om samen met Hessel te doen.

Welke plaat die je zelf produceerde is het meest bijzonder voor je?

Harmony Two, een van mijn laatste tracks. Ik heb altijd graag clubmuziek willen maken, maar dat vond ik toch op een bepaalde manier moeilijk. Deze track was voor mij een omslagpunt. Ik ben van origine een producer, daarna ging ik live spelen en pas later ben ik gaan draaien. Dat was het moment dat ik ben gaan luisteren hoe clubmuziek werkt, want dat moet je toch leren. Het nummer is het gevolg van een proces waarbij je kijkt wat werkt in de club en wat ook dichtbij mijn geluid staat.

Welke plaat draai je eenmaal thuis na een gig om nog even stoom af te blazen?

Ik zet meestal wat rustigere muziek op, maar wat ik een hele mooie track vind, is Esperits van Sau Poler. Hij is lekker dansbaar en er zit veel gevoel in. Als ik alleen in een hotel zit, kan deze me echt raken.

Stel je mag je eigen track plaatsen onder een scène van een willekeurige film. Welk film zou dat zijn en welke track?

Ik ben een groot fan van de serie The Leftovers. Het is best mysterieus: er verdwijnen mensen en er gebeuren allemaal rare dingen. En er zit hele mooie muziek in. Ik heb een zijproject gehad, Yoshiba 87, en daarmee heb ik een album uitgebracht waar de track Because op staat. Ik denk dat die wel goed bij de serie past. Ik zou het tof vinden als die ooit onder een scène gebruikt zou worden.

Wie is je muzikale jeugdheld en welke track hoort daarbij?

Thuis kwam ik niet veel in aanraking met bijzondere muziek, maar op een gegeven moment leerde ik iemand kennen die allemaal vage house en techno had, en naar Boards of Canada en M83 luisterde. Hij tipte mij een set met als openingstrack een remix van Petter, dat nummer heb ik echt helemaal grijs gedraaid.

Op welke plaat ben je trots dat-ie op je eigen label Atomnation is uitgebracht?

Een track die wat onbekender is: rm –R van Portable Sunsets. Het is een hele mooie, rustige track met een fantastische melodie, en dan begint hij ook nog eens te zingen. Ik vind dat toch wel de mooiste track die we hebben uitgebracht.

Welke track doet je denken aan je tijd in Berlijn?

Geen gekke Berghain-ravemuziek, maar de Bonobo-remix van Turtle van Pilote. Ik luisterde in Berlijn veel muziek in de hoek van Bonobo en Four Tet, maar ook Gold Panda. Als ik dit luister, denk ik altijd terug aan mijn tijd in Berlijn.

Welke plaat hoop je dat Four Tet na jou draait?

Voor mij is hij echt legendarisch, maar ik hoop dat hij muziek van zijn alias Percussions gaat draaien. Er is een track, Ascii Bot, dat is wel een mooie openingstrack. Maar hij heeft zoveel toffe tracks, het maakt me eigenlijk geen reet uit.