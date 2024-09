Aquarellen die de schoonheid van vrouwen belichamen

Een vrouw is meer dan een lustobject. Dat is precies wat kunstenaar Fahren Feingold wil laten zien. De vrouwenlichamen in haar aquarelschilderingen nemen provocerende poses aan, maar de stijl is dromerig en ingetogen. Ze daagt de kijker uit om vrouwelijkheid niet alleen als iets seksueels te zien. “Het schilderen van vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit is absoluut geen nieuw concept,” zegt Feingold tegen Creators, “maar mijn subtiele en minder agressieve aanpak wel.”

Feingold heeft veel sterke vrouwen als rolmodel in haar familie. “Mijn grootmoeder en moeder waren voor hun tijd bijzonder dapper, omdat ze werkten en terug naar school gingen. Dat leerde me om moedig te zijn,” vertelt ze. Op haar middelbare school in Los Angeles, had ze het idee nergens bij te horen. Ze zag kunst als middel om zichzelf uit te drukken in, zoals ze het zelf noemt, “een kleurrijkere versie van mezelf.” Ze dompelde zich onder in de wereld van schilderen en illustreren. Recentelijk nam ze deel aan Uprise/Angry Women, een groepsexpositie waarin vrouwen op artistieke wijze hun angst en frustratie uiten.

De vrouwen op haar aquarellen lijken over het papier te zwemmen. “Mijn kleurenpalet wordt steeds groter, maar als ik schilder gebruik ik telkens dezelfde kleuren en voeg ik accenten toe in verschillende tinten,” vertelt ze over haar proces. Het schilderen gaat zonder pauzes. Ze zet de structuur van haar composities uit en kleurt ze vervolgens in. “Ik gebruik veel water en maak alles nat,” legt ze uit, “en wanneer het dan aan het drogen is, voeg ik er soms nog wat meer water aan toe. Dat zorgt voor een fantastisch of juist desastreus eindresultaat.”



Feingold gebruikt aquarel om met sensualiteit te kunnen spelen. Voor haar is dat een manier om nieuwe perspectieven te creëren en de traditionele blik ten opzichte van het vrouwelijk lichaam te veranderen. “Er zijn een heleboel mensen bang voor naakt, dat van henzelf en dat van anderen,” vertelt ze. “Het voelt alsof ik met aquarellen die boodschap zachter kan verpakken.”



Het huidige politieke klimaat rond vrouwenrechten maakt haar des te gedrevener. Feingold wil zoveel mogelijk mensen met haar kunst bereiken om haar boodschap over te brengen. “Wanneer iemand voor mijn schilderij staat, hoop ik dat ze daar bewust een moment voor nemen,” vertelt ze. “Ik hoop dat ze een de schoonheid en het verlangen van een vrouw zien, niet slechts haar seksualiteit. Ik hoop dat dit empathie aanwakkert, en dat ze beseffen dat seksualiteit om meer draait dan seks.”

Op de website van Fahren Feingold vind je meer van haar werk.