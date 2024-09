Arca heeft blote billen en een flinke jaap in zijn nieuwe clip

Eerder deze week werd bekend dat het nieuwe album van Arca uitkomt op 7 april (dat is echt al bijna!), en deelde hij de eerste track Piel, waarop hij zelf zingt. Dat was al een leuke verrassing, maar vandaag komt daar nog een nieuwe video bij als kers op de taart. Het liedje Anoche bevat naast karakteristieke Arca-geluiden als ontstemde piano’s wederom zijn eigen zielsverwoestende, hartbrekende stem.



In de clip zie je Arca dansen in een donkere ruimte te midden van wat lijkt op stervende mensen. Hij draagt een leren korset waar zijn bilpartij mooi in uitkomt, maar waardoor je ook goed kan zien dat er een snee in zijn bovenbeen en schouder zit. Als we kunstgeschiedenis hadden gestudeerd, hadden we nu een scherpe analyse kunnen schrijven over de symboliek in deze clip, wat het betekent dat Arca gewond is, en waarom hij zingt en danst in het gezelschap van slapende (of dode?) mensen. Nee, echt begrijpen doen we het niet, maar het raakt ons ergens diep vanbinnen, en nu gaan we even een beetje huilen op het toilet.

Bekijk Anoche hier: