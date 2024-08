Archeologen zagen vreemde bouwwerken onder water en ontdekten een weg van 7000 jaar oud

Archeologen hebben de gezonken ruïnes van een 7000 jaar oude weg ontdekt die ooit een oude kunstmatige landmassa met het Kroatische eiland Korčula verbond. De verzonken weg behoorde, samen met een aantal andere artefacten, toe aan een verloren maritieme beschaving genaamd de Hvar, die gedurende het Neolithicum in dit gebied leefden.

Igor Borzić, een onderzoeker bij het Departement van Archeologie aan de Universiteit van Zadar, was eigenlijk archeologische locaties op het land aan het onderzoeken. Maar terwijl hij daarmee bezig was, zag hij “rare bouwwerken” op zo’n 5 meter diepte in de Baai van Gradina, aan de westkust van Korčula – aldus een statement van de universiteit. Gedurende het weekend bracht de universiteit nieuwe beelden uit van de onderwaterpassage, die gemaakt is van opgestapelde stenen en zo’n 3,5 meter groot is.

“In archeologisch onderwateronderzoek bij de verzonken neolithische locatie Soline op het eiland Korčula hebben archeologen verbazingwekkende overblijfselen gevonden,” liet de Universiteit van Zadar in een statement op Facebook weten. “Ze ontdekten een weg onder de lagen zeemodder, die de verzonken prehistorische nederzetting van de Hvar-cultuur met de kust van het eiland Korčula verbond.”

Er werden ook vuursteenmessen, steenbijlen en fragmenten van maalstenen in de onderwaterruïnes gevonden, aldus het team. De artefacten werpen een licht op het mysterieuze Hvar-volk, dat zich zo’n 7000 jaar geleden op de eilanden en kusten van de noordoostelijke Adriatische Zee vestigde.

Het onderwateronderzoek is volgens de universiteit een samenwerking tussen meerdere wetenschappers en instellingen, en wordt aangevoerd door archeoloog Mate Parica, die de locatie al een aantal jaar aan het onderzoeken is.

Er zijn veel Hvar-ruïnes en artefacten onderwater ontdekt, waaronder een nederzetting die boven op een kunstmatig eiland was gebouwd. De recent ontdekte weg verbond dit eiland met de kust van Korčula, aldus het statement. Het Hvar-volk heeft ook ornamenten en aardewerk achtergelaten, evenals sporen van zelfvoorzienende landbouw en begrafenisrituelen.

De archeologen doen – naast hun onderzoek onder water – ook opgravingen op het land, waaronder een grot in de nabijgelegen plaats Vela Luka die al minstens 19.000 bewoond is geweest door veel verschillende culturen, waaronder de Hvar.

